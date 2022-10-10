ЦБ РФ установил курс доллара США сна сегодня в размере 61,2475 руб., евро - 59,9756 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 59,9756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,74 руб.

10 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 61,2475 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 99,41 коп.

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Эксперты считают, что предстоящий сезон корпоративной отчетности вряд ли вызовет положительную реакцию со стороны фондового рынка США. Прибыли американских компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500, в среднем выросли на 2,4% в 3-м... Прибыли американских компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500, в среднем выросли на 2,4% в 3-м... читать дальше

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Рост средней премии в РФ в ОСАГО составил 10% за первые две недели после расширения верхней и нижней границ тарифного коридора на 26% в каждую сторону 13 сентября 2022 года, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). Средняя премия по ОСАГО в целом... Средняя премия по ОСАГО в целом... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 57,28 пункта (2,945%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1887,47 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1893,08 (-2,66%) пункта,... читать дальше

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Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (Агентство) сообщает, что в 3-м квартале 2022 года направила на расчеты с 62,2 тыс. кредиторов 210 ликвидируемых банков 12,35 млрд руб. Также сообщается, что всего с начала 2022 года на расчеты с 144,5 тыс.... Также сообщается, что всего с начала 2022 года на расчеты с 144,5 тыс.... читать дальше

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Итальянский энергохолдинг Enel после одобрения президентом РФ сделки по продаже доли в ПАО "Энел Россия" также должен будет получить разрешения со стороны правкомиссии по иностранным инвестициям и ФАС РФ, заявила гендиректор "Энел Россия" Жанна Седова в интервью журналу... читать дальше

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Нефтяные котировки умеренно снижаются в ходе торгов в понедельник после подъема более чем на 15% по итогам прошлой недели на фоне решения ОПЕК+ сократить квоты на нефтедобычу. "Вероятно, главная причина снижения цен на нефть сегодня - фиксирование инвесторами прибыли... "Вероятно, главная причина снижения цен на нефть сегодня - фиксирование инвесторами прибыли... читать дальше

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Падение экспорта угля из РФ за первые 7 месяцев 2022 г. составило 8,6%, но в значительной степени было компенсировано повышенным спросом на внутреннем рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в своей колонке в журнале "Энергетическая политика". По его словам,... По его словам,... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в красной зоне. Биржи Японии закрыты в связи с празднованиями по случаю Дня здоровья и спорта, Южной Кореи - по случаю Дня Хангыля (корейского алфавита). Биржи Японии закрыты в связи с празднованиями по случаю Дня здоровья и спорта, Южной Кореи - по случаю Дня Хангыля (корейского алфавита). Китайские фондовые индексы снизились... Китайские фондовые индексы снизились... читать дальше

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Индекс, оценивающий перспективы занятости в Китае, упал в третьем квартале 2022 года до рекордного минимума на фоне строгой политики властей КНР по сдерживанию распространения COVID-19. Индикатор, рассчитываемый Народным банком Китая (НБК) на основе опроса 20 тыс.... Индикатор, рассчитываемый Народным банком Китая (НБК) на основе опроса 20 тыс.... читать дальше

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Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2022 года стали работающие в США Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг, объявили в Нобелевском комитете. Премия присуждается за "исследования о банках и финансовых кризисах". "Лауреаты этого года в области экономических... "Лауреаты этого года в области экономических... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США намеревается повысить ключевую процентную ставку до около 4,5% быстрыми темпами, а затем удерживать ее на этом уровне, при этом сохраняя готовность продолжать ужесточать монетарную политику в том случае, если инфляция в Штатах не будет... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 82,74 пункта (4,255%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1862,01 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1893,08 (-2,66%) пункта,... читать дальше

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Американский производитель электромобилей Tesla Inc. увеличил поставки со своего предприятия в Шанхае в сентябре до рекордного уровня после модернизации завода. Согласно данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), поставки Tesla выросли на 8% по... Согласно данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), поставки Tesla выросли на 8% по... читать дальше

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В августе безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) поднялась до 4,9% с 4,8% в июле. 80% стран ОЭСР в позапрошлом месяце зафиксировали безработицу на уровне или ниже допандемийных значений, говорится в сообщении... 80% стран ОЭСР в позапрошлом месяце зафиксировали безработицу на уровне или ниже допандемийных значений, говорится в сообщении... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 10 сентября по 10 октября) - 62,8378 руб. за доллар, минимальное значение - 58,1578 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,28 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,84/70,83 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 177 коп., Cредний курс продажи...

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