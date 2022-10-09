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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 октября в размере 61,2475 руб., евро - 59,9756 руб.
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09 октября 2022 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 октября в размере 61,2475 руб., евро - 59,9756 руб.
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9 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 61,2475 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 99,41 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 59,9756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,74 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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