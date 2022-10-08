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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 октября в размере 61,2475 руб., евро - 59,9756 руб.
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08 октября 2022 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 октября в размере 61,2475 руб., евро - 59,9756 руб.

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8 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 61,2475 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 99,41 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 59,9756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,74 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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