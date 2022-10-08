ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 октября в размере 61,2475 руб., евро - 59,9756 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 59,9756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,74 руб.

8 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 61,2475 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 99,41 коп.

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Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках страны (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в октябре составила 139 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц показатель увеличился на 0,3%, относительно аналогичного периода прошлого года - на 22%.... читать дальше

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Решение ОПЕК+ сократить квоты на нефтедобычу неразумно, неизвестно, какое влияние в конечном итоге оно окажет на мировую экономику, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью Financial Times. "Я думаю, что решение ОПЕК бесполезно и неразумно.... "Я думаю, что решение ОПЕК бесполезно и неразумно.... читать дальше

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Тоннелепроходческий щит "Людмила" завершил проходку между будущими станциями "Вавиловская" и "Новаторская" на строящейся Троицкой линии метрополитена, сообщил заместитель ммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.... читать дальше

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Всплеск аннуляций оплаченных туров в Крым пришелся на субботу и к утру воскресенья завершился, туроператоры начали получать новые заявки на отдых на полуострове, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "В субботу было достаточно много аннуляций запланированных... "В субботу было достаточно много аннуляций запланированных... читать дальше

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Решения, принимаемые в рамках ОПЕК+, позволяют сбалансировать действия США по раскачиванию мирового энергетического рынка, у России в этой группе налажены взаимовыгодные уважительные отношения, отмечают в Кремле. "В целом то, что президенту (Путину) удалось наладить... "В целом то, что президенту (Путину) удалось наладить... читать дальше

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В Земельный кодекс предполагается внести существенные изменения, касающиеся сроков и критериев освоения земельных участков, выделенных в том числе для ведение садоводства. "Проекты федеральных законов, подготовленные Росреестром, конкретизируют сроки, в течение которых... "Проекты федеральных законов, подготовленные Росреестром, конкретизируют сроки, в течение которых... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. "Правительство и дальше будет оказывать серьёзную поддержку аграриям, улучшать условия жизни на селе. Для этого разработан комплекс мер... "Правительство и дальше будет оказывать серьёзную поддержку аграриям, улучшать условия жизни на селе. Для этого разработан комплекс мер... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ опустился до значений начала августа и составил более 18,8 тыс. случаев, скончались 102 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "В РФ выявлено 18 819 новых случаев... читать дальше

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Градостроительно-земельная комиссия столицы приняла решение без торгов передать инвестору земельный участок общей площадью около 1,5 гектара для создания завода по выпуску технологического оборудования в Троицком административном округе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что Россия успешно решает вопросы продовольственной безопасности, наращивает экспортные возможности. "Мы полностью обеспечиваем... читать дальше

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ФАС России поручила территориальному органу в Республике Крым и Севастополе усилить контроль за ценами на нефтепродукты, сообщила пресс-служба ведомства. "При выявлении роста цен - оперативно принимать меры и предоставлять информацию в ФАС России, ответственные органы... "При выявлении роста цен - оперативно принимать меры и предоставлять информацию в ФАС России, ответственные органы... читать дальше

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 621 млн 241 тыс. 860, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 556 тыс.... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 61,2475 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 99,41 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 59,9756 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 59,9756 руб. По сравнению с...

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Движение легковых машин и автобусов возобновилось по Крымскому мосту, поврежденному в субботу утром взрывом, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США может быть вынуждена завершить цикл агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики к началу ноября, "когда что-то надломится" на мировых финансовых рынках, полагает инвестиционный директор финансовой компании Guggenheim Partners Скотт... читать дальше

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Министерство торговли США сообщило о введении новых широких ограничениях на продажу полупроводниковых технологий Китаю. В сообщении говорится, что расширение контроля касается соглашений о поставках продукции, "используемой для производства суперкомпьютеров и... читать дальше

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