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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,2154 руб.
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07 октября 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,2154 руб.
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7 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 19906 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2154 руб. Минимальный курс евро составил 58,4775 руб., максимальный - 61,645 руб. Было заключено 23379 сделок. Объем торгов составил 71802,54 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,9 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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