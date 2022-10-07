07 октября 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
7 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 10.10 по 16.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|11.10.2022
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Сентябрь 2022
|11.10.2022
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Август 2022
|11.10.2022
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Август 2022
|12.10.2022
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июль 2022
|12.10.2022
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Август 2022
|12.10.2022
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Август 2022
|12.10.2022
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Август 2022
|12.10.2022
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Август 2022
|12.10.2022
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Сентябрь 2022
|13.10.2022
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Март 2022
|13.10.2022
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Сентябрь 2022
|13.10.2022
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Сентябрь 2022
|13.10.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 25 сентября по 01 октября
|13.10.2022
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Сентябрь 2022
|13.10.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 18 по 24 сентября
|13.10.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 октября
|14.10.2022
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Август 2022
|14.10.2022
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Сентябрь 2022
|14.10.2022
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Сентябрь 2022
|14.10.2022
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Август 2022
|14.10.2022
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Октябрь 2022
|14.10.2022
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Август 2022
|16.10.2022
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Сентябрь 2022
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
07 октября 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 34050,836 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 948,000 млрд руб., или на...
.
07 октября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 36 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5855 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,493 руб., максимальный - 8,657 руб. Была заключена 50991 сделка.... читать дальше
.
07 октября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 19906 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2154 руб.
Минимальный курс евро составил 58,4775 руб., максимальный - 61,645 руб. Было заключено 23379... читать дальше
.
07 октября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8838 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2671 руб.
Минимальный курс доллара США составил 60,36 руб., максимальный - 61,7 руб. Было заключено... читать дальше
.
07 октября 2022 года 19:03
Цены на золото ускорили снижение в ходе торгов в пятницу после публикации данных, указавших на снижение безработицы в США в сентябре, что может стать еще одним аргументом в пользу продолжения повышения ставок Федеральной резервной системы.
Котировки декабрьских... читать дальше
.
07 октября 2022 года 18:55
Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продаж на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и введения новых антироссийских санкций Западом. Индекс МосБиржи опустился ниже 1950 пунктов, несмотря на растущую нефть. Индекс РТС падал ниже рубежа 1000 пунктов впервые... читать дальше
.
07 октября 2022 года 18:39
Morgan Stanley существенно повысил прогнозы цен на сжиженный природный газ на последующие два года на фоне ожидаемого всплеска спроса на этот вид топлива в Европе, сообщает агентство Bloomberg.
По оценкам банка, СПГ на спотовом рынке в Азии будет стоить в среднем $39,5... читать дальше
.
07 октября 2022 года 18:32
Правительство РФ в ближайшее время не планирует принимать каких-либо решений по поводу продления моратория на банкротства, сообщил "Интерфаксу" статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев в кулуарах Всероссийского форума контрольных... читать дальше
.
07 октября 2022 года 18:24
Комитет Госдумы по природным ресурсам и экологии инициирует ужесточение ответственности должностных лиц за искажение экологической информации, сообщил в ходе заседания первый зампред комитета Владимир Бурматов. Он отметил, что комитет уже направил в правительство соответствующий... читать дальше
.
07 октября 2022 года 18:12
Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, упал ниже рубежа 1000 пунктов впервые с конца апреля на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, введения новых антироссийских санкций Западом и ослабления рубля.
К 17:56 мск индекс РТС упал до 998,74... читать дальше
.
07 октября 2022 года 18:07
Численность зарегистрированных безработных в России снизилась с 0,9% до 0,8% от общей численности работников, количество безработных сократилось на 25 тыс., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка... читать дальше
.
07 октября 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9918 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4117 руб.
Минимальный курс доллара США составил 60,305 руб., максимальный - 61,92 руб. Была... читать дальше
.
07 октября 2022 года 17:56
Британцы могут столкнуться с отключением электроэнергии на три часа в день в определенные периоды грядущей зимой в случае, если волатильность и неопределенность на глобальных энергетических рынках усилится, предупредил оператор газовых и электросетей National Grid Plc.... читать дальше
.
07 октября 2022 года 17:45
Большая часть некрупных субъектов закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ, закон о закупках госкомпаний) в текущем году не сможет выполнить квоты по закупкам у малого бизнеса, заявил гендиректор межрегиональной спецорганизации "Ценный... читать дальше
.
07 октября 2022 года 17:36
Банку Англии следует двигаться по намеченному курсу, принимая решительные меры для сдерживания инфляции, какими бы тяжелыми не были последствия для экономики, заявил заместитель председателя британского ЦБ Дейв Рамсден.
В сентябре Банк Англии поднял базовую процентную... читать дальше
.
07 октября 2022 года 17:15
В течение ближайшей недели с 10.10 по 16.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
... читать дальше
.