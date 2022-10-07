.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,9081 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ августе замедлилось до 0,1%
Снижение промпроизводства в РФ в августе замедлилось до 0,1%, после сокращения на 0,5% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 0,7%
 
Назначение соцвыплат - с учетом финобеспеченности их получателей
В следующем году 40% расходов бюджета на соцвыплаты, не считая пенсий, будут назначены с учетом финансовой обеспеченности их получателей. Такую цель поставил Минфин, следует из материалов к проекту бюджета на следующие 3 года. Это повысит адресный...
 
Темпы прироста числа граждан-банкротов замедлились
Российские суды за 9 месяцев т.г. признали несостоятельными 194 145 граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП), что на 41,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений...
 
В России сократят господдержку газомоторной отрасли
В России могут сократить поддержку газомоторной отрасли. Минфин оптимизировал бюджет на строительство заправок на метане (АГНКС) на 2023-2025 годы, сообщили "Известиям" три участника профильного заседания. Так, субсидия на 2023 год составит 1...
 
07 октября 2022 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,9081 руб.

 0
7 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15552,000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9081 руб.

Минимальный курс евро составил 58,565 руб., максимальный - 61,245 руб. Было заключено 9060 сделок. Объем торгов составил 22717,69 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,6075 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
07 октября 2022 года 15:59
Минфин предложил сократить срок принятия решений по лицензиям для работы на рынке алкоголя
Минфин РФ подготовил законопроект, в котором предлагается сократить с 30 до 20 рабочих дней срок принятия решения о выдаче, продлении, переоформлении лицензии на производство и оборот этилового спирта (или отказе), алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 15:52
Урожай пшеницы в 2022 году может стать рекордным - ФАО
ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в сентябре повысила прогноз мирового сбора пшеницы в 2022 году до 787,2 млн тонн, что на 1% больше, чем было собрано в прошлом году, сообщается в сводке организации.

"И, возможно, (показатель) достигнет еще...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 7 октября составил 61,2475 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 8642 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 61,2475 руб. По...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 15:45
Неопределенность относительно поставок энергоносителей в Европу затрудняет планирование бюджета BASF на 2023 год- финдиректор
Неопределенность относительно перспектив поставок энергоносителей в Европу затрудняет планирование расходов BASF SE на 2023 год, заявил главный финансовый директор германской химической компании Ганс Ульрих Энгель.

BASF рассматривает по крайней мере еще один вариант...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 15:32
Путин подписал закон о продлении на месяц принудительной конвертации DR и перевода российских ценных бумаг из-за рубежа
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении на месяц - до 10 ноября 2022 года включительно - срока подачи заявлений на принудительную конвертацию депозитарных расписок (DR) российских компаний в акции и перевода ценных бумаги отечественных эмитентов из иностранных...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 15:30
В понедельник, 10 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,73 млн
В понедельник, 10 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,73 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 15:30
В понедельник, 10 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,34 млрд руб.
В понедельник, 10 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,34 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 15:30
В понедельник, 10 октября, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 53,93 млрд руб.
В понедельник, 10 октября, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 53,93 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 15:24
Во 2-м квартале число неплатежеспособных компаний в Англии и Уэльсе достигло максимума за 13 лет
Количество неплатежеспособных компаний в Англии и Уэльсе во втором квартале текущего года достигло максимального уровня с 2009 года на фоне роста цен на энергоресурсы, ослабления спроса и увеличения стоимости заимствований, пишет газета Financial Times.

По итогам...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,9081 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15552,000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9081 руб.

Минимальный курс евро составил 58,565 руб., максимальный - 61,245 руб. Было...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 14:57
Цены на нефть ускорили рост
Нефтяные цены усилили рост и могут завершить неделю максимальным подъёмом с марта после того, как ОПЕК+ объявила о сокращении добычи.

Котировки растут с понедельника сначала на ожиданиях решения ОПЕК+, а затем на самом решении. Министры стран коалиции в среду одобрили...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 7 октября снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 31,38 пункта (1,553%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1989,25 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2005,72 (-0,74%) пункта,...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 14:39
Промпроизводство в РФ в сентябре снизилось на 1,9%, потребительские цены не изменились - прогноз
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре 2022 года, согласно ожиданиям экономистов, составило 1,9% в годовом выражении, инфляция была нулевой. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в сентябре, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 14:21
ФАС против запрета на работу западных зернотрейдеров в РФ, опасается монополизации рынка
ФАС России считает преждевременной реализацию предложений ВТБ об ограничении работы западных зернотрейдеров в РФ, поскольку это может ухудшить финансово-экономическое состояние сельхозпроизводителей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с письмом антимонопольного ведомства в...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 14:12
Цены на жилые дома в Британии и еврозоне замедлили темпы роста на фоне подъема ставок по ипотеке
Цены на жилую недвижимость в Великобритании в прошлом месяце выросли на 9,9% в годовом выражении после подъема на 11,4% в августе, показали данные консалтинговой компании Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group).

Темпы подъема показателя стали минимальными...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 13:55
Фондовые индексы Азии снизились в пятницу
Азиатские рынки акций снизились в пятницу в ожидании выхода свежей статистики по рынку труда США, которая может оказать влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы, пишет MarketWatch.

Дополнительным негативным фактором стало то, что американские...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.