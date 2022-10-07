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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,9081 руб.
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07 октября 2022 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,9081 руб.
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7 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15552,000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9081 руб. Минимальный курс евро составил 58,565 руб., максимальный - 61,245 руб. Было заключено 9060 сделок. Объем торгов составил 22717,69 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,6075 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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