Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,9081 руб.

Минимальный курс евро составил 58,565 руб., максимальный - 61,245 руб. Было заключено 9060 сделок. Объем торгов составил 22717,69 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,6075 руб. за евро.

7 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15552,000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9081 руб.

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Минфин РФ подготовил законопроект, в котором предлагается сократить с 30 до 20 рабочих дней срок принятия решения о выдаче, продлении, переоформлении лицензии на производство и оборот этилового спирта (или отказе), алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением... читать дальше

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ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в сентябре повысила прогноз мирового сбора пшеницы в 2022 году до 787,2 млн тонн, что на 1% больше, чем было собрано в прошлом году, сообщается в сводке организации. "И, возможно, (показатель) достигнет еще... "И, возможно, (показатель) достигнет еще... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 8642 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 61,2475 руб. По... читать дальше

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Неопределенность относительно перспектив поставок энергоносителей в Европу затрудняет планирование расходов BASF SE на 2023 год, заявил главный финансовый директор германской химической компании Ганс Ульрих Энгель. BASF рассматривает по крайней мере еще один вариант... BASF рассматривает по крайней мере еще один вариант... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении на месяц - до 10 ноября 2022 года включительно - срока подачи заявлений на принудительную конвертацию депозитарных расписок (DR) российских компаний в акции и перевода ценных бумаги отечественных эмитентов из иностранных... читать дальше

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В понедельник, 10 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,73 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 10 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,34 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 10 октября, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 53,93 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Количество неплатежеспособных компаний в Англии и Уэльсе во втором квартале текущего года достигло максимального уровня с 2009 года на фоне роста цен на энергоресурсы, ослабления спроса и увеличения стоимости заимствований, пишет газета Financial Times. По итогам... По итогам... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15552,000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9081 руб. Минимальный курс евро составил 58,565 руб., максимальный - 61,245 руб. Было... Минимальный курс евро составил 58,565 руб., максимальный - 61,245 руб. Было... читать дальше

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Нефтяные цены усилили рост и могут завершить неделю максимальным подъёмом с марта после того, как ОПЕК+ объявила о сокращении добычи. Котировки растут с понедельника сначала на ожиданиях решения ОПЕК+, а затем на самом решении. Министры стран коалиции в среду одобрили... Котировки растут с понедельника сначала на ожиданиях решения ОПЕК+, а затем на самом решении. Министры стран коалиции в среду одобрили... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 31,38 пункта (1,553%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1989,25 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2005,72 (-0,74%) пункта,... читать дальше

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Снижение промпроизводства в РФ в сентябре 2022 года, согласно ожиданиям экономистов, составило 1,9% в годовом выражении, инфляция была нулевой. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в сентябре, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих... читать дальше

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ФАС России считает преждевременной реализацию предложений ВТБ об ограничении работы западных зернотрейдеров в РФ, поскольку это может ухудшить финансово-экономическое состояние сельхозпроизводителей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с письмом антимонопольного ведомства в... читать дальше

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Цены на жилую недвижимость в Великобритании в прошлом месяце выросли на 9,9% в годовом выражении после подъема на 11,4% в августе, показали данные консалтинговой компании Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group). Темпы подъема показателя стали минимальными... Темпы подъема показателя стали минимальными... читать дальше

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Азиатские рынки акций снизились в пятницу в ожидании выхода свежей статистики по рынку труда США, которая может оказать влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы, пишет MarketWatch. Дополнительным негативным фактором стало то, что американские... Дополнительным негативным фактором стало то, что американские... читать дальше

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