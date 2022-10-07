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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ августе замедлилось до 0,1%
Снижение промпроизводства в РФ в августе замедлилось до 0,1%, после сокращения на 0,5% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 0,7%
 
Продажи автомобилей в РФ в сентябре упали в 2,5 раза - АЕБ
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре 2022 года упали на 59,6%, или в 2,5 раза, - до 46,698 тыс. машин по сравнению со 115,599 тыс. в сентябре 2021 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ....
 
Во 2-м квартале чистый экспорт в структуре ВВП РФ вырос до 15,5% с 8,5% годом ранее - Росстат
Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 2-го квартала 2022 года составила 66,0% против 69,9% в 2-м квартале 2021 года, сообщил в среду Росстат в докладе об использовании ВВП во 2-м квартале 2022 года. При этом...
 
Спрос на смартфоны в РФ начал восстанавливаться
С июля по сентябрь в РФ продали около 7 млн смартфонов, что на 60% больше, чем кварталом ранее, когда на российском рынке реализовали 4,4 млн аппаратов. Это следует из материалов "М.Видео-Эльдорадо", с которыми ознакомились "Известия". О том, что...
 
07 октября 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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7 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Объемы розничных продаж в Германии Август 2022
09:00 Промышленное производство в Германии Август 2022
09:45 Внешнеторговый баланс Франции Август 2022
11:00 Объемы розничных продаж в Италии Август 2022
15:30 Безработица в Канаде Сентябрь 2022
15:30 Данные с рынка труда США Сентябрь 2022
17:00 Запасы на оптовых складах США Август 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
07 октября 2022 года 09:19
Норвегия ограничит доступ российских рыболовных судов в свои порты
Власти Норвегии приняли решение ограничить доступ российских рыболовных судов в свои порты и усилить контроль за ними, сообщают европейские СМИ.

"Мы получили новую информацию, которая означает, что мы должны ужесточить правила захода российских рыболовных судов в...    читать дальше
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07 октября 2022 года 09:13
ВТБ разместит 10 октября однодневные бонды серии КС-4-316 на 50 млрд рублей
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-316 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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07 октября 2022 года 09:11
Число случаев COVID-19 в мире превысило 620,4 млн
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 620 млн 486 тыс. 154, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 554...    читать дальше
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07 октября 2022 года 09:03
Минпромторг РФ: промипотеку следует распространить на стройку и ремонт объектов с лимитом кредитов до 2 млрд руб.
Минпромторг РФ по итогам опроса субъектов РФ решил скорректировать параметры промышленной ипотеки, распространив ее на не только на покупку объектов недвижимости, но также на их строительство, реконструкцию и ремонт.

Как следует из пояснительной записки к...    читать дальше
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07 октября 2022 года 08:55
Азиатские рынки акций снижаются сегодня
Сегодня азиатские рынки акций снижаются в ожидании выхода свежей статистики по рынку труда США, которая может оказать влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы, пишет MarketWatch. Кроме того, американские фондовые индексы продемонстрировали негативную динамику...    читать дальше
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07 октября 2022 года 08:51
Доллар незначительно е меняется к основным валютам в преддверии публикации данных по рынку труда
Доллар США стабилен к основным валютам мира в пятницу утром в преддверии публикации данных по рынку труда США.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и...    читать дальше
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07 октября 2022 года 08:48
Еврокомиссия исключила нефть "Сахалина-2", поставляемую в Японию, из-под действия санкций на транспортировку до июня 2023 г.
Нефть проекта "Сахалина-2", смешанная с конденсатом, исключена из санкций ЕС на транспортировку и соответствующие услуги при поставке в Японию сроком до 5 июня 2023 года, следует из опубликованного 8-го пакета санкций Евросоюза в отношении России.

Новым пакетом ЕС...    читать дальше
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07 октября 2022 года 08:41
Clearstream возобновляет конвертацию российских DR
Clearstream Banking с сегодняшнего дня возобновит исполнение инструкций по конвертации депозитарных расписок на российские акции. Это касается тех эмитентов, по которым у агентов DR-программ книги открыты для процедуры канселяции, говорится в сообщении Clearstream....    читать дальше
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07 октября 2022 года 08:34
Американские фондовые индексы завершили торги в минусе
Торги в четверг фондовый рынок США завершил в красной зоне на заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС), разбивших надежды трейдеров на то, что американский ЦБ замедлит темпы ужесточения денежно-кредитной политики.

Индекс Dow Jones Industrial Average...    читать дальше
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07 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 4,17 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 4,17 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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07 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 75,96 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 75,96 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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07 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,45 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,45 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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07 октября 2022 года 08:27
ФРС США рано думать о паузе в цикле подъема ставки - глава ФРБ Миннеаполиса
Федеральной резервной системе (ФРС) пока рано думать о паузе в цикле повышения базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США еще не прошла свой пик, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.

Американскому ЦБ следует продолжать...    читать дальше
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07 октября 2022 года 08:21
Нефтяные цены стабильны сегодня после роста на протяжении 4-х сессий подряд
Сегодня нефтяные цены меняются слабо после роста на протяжении четырех сессий подряд на решении ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн б/с.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составила $94,22 за баррель, что на $0,2...    читать дальше
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07 октября 2022 года 08:20
Доллар и евро дешевеют в ходе торгов на "Мосбирже"
Доллар США и евро в самом начале торгов на "Московской бирже" снижались с разной динамикой, рубль в первые минуты отреагировал на высокие котировки нефти и снижение напряжения рынка после очередного пакета санкций.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне...    читать дальше
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07 октября 2022 года 08:14
Глава МВФ: центробанки должны продолжать ужесточать монетарную политику, несмотря на риски рецессии
Мировые центробанки должны продолжать ужесточать монетарную политику для борьбы с высокой инфляцией, несмотря на риски глобальной рецессии, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Центробанки должны продолжать действовать в текущих условиях....    читать дальше
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