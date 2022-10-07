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Власти Норвегии приняли решение ограничить доступ российских рыболовных судов в свои порты и усилить контроль за ними, сообщают европейские СМИ. "Мы получили новую информацию, которая означает, что мы должны ужесточить правила захода российских рыболовных судов в... "Мы получили новую информацию, которая означает, что мы должны ужесточить правила захода российских рыболовных судов в... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-316 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 620 млн 486 тыс. 154, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 554... С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 554... читать дальше

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Минпромторг РФ по итогам опроса субъектов РФ решил скорректировать параметры промышленной ипотеки, распространив ее на не только на покупку объектов недвижимости, но также на их строительство, реконструкцию и ремонт. Как следует из пояснительной записки к... Как следует из пояснительной записки к... читать дальше

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Сегодня азиатские рынки акций снижаются в ожидании выхода свежей статистики по рынку труда США, которая может оказать влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы, пишет MarketWatch. Кроме того, американские фондовые индексы продемонстрировали негативную динамику... читать дальше

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Доллар США стабилен к основным валютам мира в пятницу утром в преддверии публикации данных по рынку труда США. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и... читать дальше

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Нефть проекта "Сахалина-2", смешанная с конденсатом, исключена из санкций ЕС на транспортировку и соответствующие услуги при поставке в Японию сроком до 5 июня 2023 года, следует из опубликованного 8-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. Новым пакетом ЕС... Новым пакетом ЕС... читать дальше

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Clearstream Banking с сегодняшнего дня возобновит исполнение инструкций по конвертации депозитарных расписок на российские акции. Это касается тех эмитентов, по которым у агентов DR-программ книги открыты для процедуры канселяции, говорится в сообщении Clearstream.... читать дальше

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Торги в четверг фондовый рынок США завершил в красной зоне на заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС), разбивших надежды трейдеров на то, что американский ЦБ замедлит темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Индекс Dow Jones Industrial Average... Индекс Dow Jones Industrial Average... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 4,17 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 75,96 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,45 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) пока рано думать о паузе в цикле повышения базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США еще не прошла свой пик, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. Американскому ЦБ следует продолжать... Американскому ЦБ следует продолжать... читать дальше

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Сегодня нефтяные цены меняются слабо после роста на протяжении четырех сессий подряд на решении ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн б/с. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составила $94,22 за баррель, что на $0,2... Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составила $94,22 за баррель, что на $0,2... читать дальше

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Доллар США и евро в самом начале торгов на "Московской бирже" снижались с разной динамикой, рубль в первые минуты отреагировал на высокие котировки нефти и снижение напряжения рынка после очередного пакета санкций. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне... читать дальше

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Мировые центробанки должны продолжать ужесточать монетарную политику для борьбы с высокой инфляцией, несмотря на риски глобальной рецессии, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. "Центробанки должны продолжать действовать в текущих условиях.... "Центробанки должны продолжать действовать в текущих условиях.... читать дальше

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