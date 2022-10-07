07 октября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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7 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Август 2022
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Август 2022
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Август 2022
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Август 2022
|15:30
|Безработица в Канаде
|Сентябрь 2022
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Сентябрь 2022
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Август 2022
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07 октября 2022 года 09:19
Власти Норвегии приняли решение ограничить доступ российских рыболовных судов в свои порты и усилить контроль за ними, сообщают европейские СМИ.
"Мы получили новую информацию, которая означает, что мы должны ужесточить правила захода российских рыболовных судов в... читать дальше
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07 октября 2022 года 09:13
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-316 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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07 октября 2022 года 09:11
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 620 млн 486 тыс. 154, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 554... читать дальше
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07 октября 2022 года 09:03
Минпромторг РФ по итогам опроса субъектов РФ решил скорректировать параметры промышленной ипотеки, распространив ее на не только на покупку объектов недвижимости, но также на их строительство, реконструкцию и ремонт.
Как следует из пояснительной записки к... читать дальше
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07 октября 2022 года 08:55
Сегодня азиатские рынки акций снижаются в ожидании выхода свежей статистики по рынку труда США, которая может оказать влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы, пишет MarketWatch. Кроме того, американские фондовые индексы продемонстрировали негативную динамику... читать дальше
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07 октября 2022 года 08:51
Доллар США стабилен к основным валютам мира в пятницу утром в преддверии публикации данных по рынку труда США.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и... читать дальше
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07 октября 2022 года 08:48
Нефть проекта "Сахалина-2", смешанная с конденсатом, исключена из санкций ЕС на транспортировку и соответствующие услуги при поставке в Японию сроком до 5 июня 2023 года, следует из опубликованного 8-го пакета санкций Евросоюза в отношении России.
Новым пакетом ЕС... читать дальше
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07 октября 2022 года 08:41
Clearstream Banking с сегодняшнего дня возобновит исполнение инструкций по конвертации депозитарных расписок на российские акции. Это касается тех эмитентов, по которым у агентов DR-программ книги открыты для процедуры канселяции, говорится в сообщении Clearstream.... читать дальше
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07 октября 2022 года 08:34
Торги в четверг фондовый рынок США завершил в красной зоне на заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС), разбивших надежды трейдеров на то, что американский ЦБ замедлит темпы ужесточения денежно-кредитной политики.
Индекс Dow Jones Industrial Average... читать дальше
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07 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 4,17 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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07 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 75,96 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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07 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,45 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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07 октября 2022 года 08:27
Федеральной резервной системе (ФРС) пока рано думать о паузе в цикле повышения базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США еще не прошла свой пик, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.
Американскому ЦБ следует продолжать... читать дальше
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07 октября 2022 года 08:21
Сегодня нефтяные цены меняются слабо после роста на протяжении четырех сессий подряд на решении ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн б/с.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составила $94,22 за баррель, что на $0,2... читать дальше
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07 октября 2022 года 08:20
Доллар США и евро в самом начале торгов на "Московской бирже" снижались с разной динамикой, рубль в первые минуты отреагировал на высокие котировки нефти и снижение напряжения рынка после очередного пакета санкций.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне... читать дальше
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07 октября 2022 года 08:14
Мировые центробанки должны продолжать ужесточать монетарную политику для борьбы с высокой инфляцией, несмотря на риски глобальной рецессии, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
"Центробанки должны продолжать действовать в текущих условиях.... читать дальше
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