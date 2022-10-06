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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,3833 руб.
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06 октября 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,3833 руб.
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6 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8895 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3833 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,6425 руб., максимальный - 60,97 руб. Было заключено 21232 сделки. Объем торгов составил 56035,71 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,9025 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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