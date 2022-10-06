Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 312,5 млрд руб.

6 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 312,5 млрд руб.

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября составил 10 трлн 792,186 млрд рублей (эквивалент $187,975 млрд), или 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ. На 1 сентября ФНБ составил 11 трлн 869,9 млрд рублей (эквивалент $196,627 млрд),... На 1 сентября ФНБ составил 11 трлн 869,9 млрд рублей (эквивалент $196,627 млрд),... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,03 пункта (0,199%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2025,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2053,42 (+1,16%) пункта,... читать дальше

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Россия рассчитывает до конца года заключить с Ираном договор по свопу нефти и газа. "Прорабатываются технические детали. Вопросы и в транспорте, и в логистике, и в цене, и в тарифообразовании. То есть это коммерческие договоры, которые должны быть проработаны детально.... "Прорабатываются технические детали. Вопросы и в транспорте, и в логистике, и в цене, и в тарифообразовании. То есть это коммерческие договоры, которые должны быть проработаны детально.... читать дальше

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Международные резервы России на 30 сентября составили $540,7 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 23 сентября международные резервы равнялись $549,7 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $9 млрд. По состоянию на 23 сентября международные резервы равнялись $549,7 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $9 млрд. Международные резервы представляют собой... Международные резервы представляют собой... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,29/69,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 110 коп., Cредний курс продажи...

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Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен убедить партнеров по Евросоюзу в необходимости механизма совместного ограничения цены на газ для производства электроэнергии, сообщила в четверг газета Le Figaro. "Мы внедрим систему, которая позволит установить "потолок" цены... "Мы внедрим систему, которая позволит установить "потолок" цены... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 29 тыс. и составило 219 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Темпы повышения показателя стали максимальными с июня этого года, а его значение -... Темпы повышения показателя стали максимальными с июня этого года, а его значение -... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 7595,999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,2534... читать дальше

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Санкционная запутанность стала причиной остановки турбин "Северного потока", для работы инфраструктуры необходима нормализация правового поля ТЭК, заявил в четверг журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в рамках II Каспийского экономического форума. "Я это оцениваю... "Я это оцениваю... читать дальше

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В пятницу, 7 октября, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 75,96 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В пятницу, 7 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,59 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Круизное судоходство по Каспийскому морю впервые в истории начнется в 2023 году, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова. "Туризм в последние годы для всех стран региона приобретает особое значение как важная социально-экономическая отрасль наряду с... "Туризм в последние годы для всех стран региона приобретает особое значение как важная социально-экономическая отрасль наряду с... читать дальше

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В пятницу, 7 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 4,17 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Более 1 тыс. судов может быть построено на российских верфях до 2030 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам церемонии поднятия флага РФ на пароме "Генерал Черняховский". "В целом1 на отечественных верфях рассчитываем построить... "В целом1 на отечественных верфях рассчитываем построить... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3821 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,3529 руб. Минимальный курс евро составил 57,315 руб., максимальный - 59,2825 руб. Было заключено 11073... Минимальный курс евро составил 57,315 руб., максимальный - 59,2825 руб. Было заключено 11073... читать дальше

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Нефтяные цены умеренно снижаются в четверг после существенного подъема днем ранее, вызванного решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:56 мск подешевели на $0,36 (0,39%) - до $93,01 за баррель.... Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:56 мск подешевели на $0,36 (0,39%) - до $93,01 за баррель.... читать дальше

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