06 октября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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6 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Август 2022
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Август 2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 25 сентября по 01 октября
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 18 по 24 сентября
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Сентябрь 2022
Это автоматическое сообщение.
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06 октября 2022 года 16:20
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября составил 10 трлн 792,186 млрд рублей (эквивалент $187,975 млрд), или 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ.
На 1 сентября ФНБ составил 11 трлн 869,9 млрд рублей (эквивалент $196,627 млрд),... читать дальше
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06 октября 2022 года 16:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,03 пункта (0,199%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2025,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2053,42 (+1,16%) пункта,... читать дальше
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06 октября 2022 года 16:13
Россия рассчитывает до конца года заключить с Ираном договор по свопу нефти и газа.
"Прорабатываются технические детали. Вопросы и в транспорте, и в логистике, и в цене, и в тарифообразовании. То есть это коммерческие договоры, которые должны быть проработаны детально.... читать дальше
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06 октября 2022 года 16:06
Международные резервы России на 30 сентября составили $540,7 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 23 сентября международные резервы равнялись $549,7 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $9 млрд.
Международные резервы представляют собой... читать дальше
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06 октября 2022 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,29/69,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 110 коп., Cредний курс продажи...
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06 октября 2022 года 16:02
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен убедить партнеров по Евросоюзу в необходимости механизма совместного ограничения цены на газ для производства электроэнергии, сообщила в четверг газета Le Figaro.
"Мы внедрим систему, которая позволит установить "потолок" цены... читать дальше
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06 октября 2022 года 15:53
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 29 тыс. и составило 219 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.
Темпы повышения показателя стали максимальными с июня этого года, а его значение -... читать дальше
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06 октября 2022 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 7595,999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,2534... читать дальше
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06 октября 2022 года 15:38
Санкционная запутанность стала причиной остановки турбин "Северного потока", для работы инфраструктуры необходима нормализация правового поля ТЭК, заявил в четверг журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в рамках II Каспийского экономического форума.
"Я это оцениваю... читать дальше
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06 октября 2022 года 15:30
В пятницу, 7 октября, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 75,96 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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06 октября 2022 года 15:30
В пятницу, 7 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,59 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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06 октября 2022 года 15:30
Круизное судоходство по Каспийскому морю впервые в истории начнется в 2023 году, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Туризм в последние годы для всех стран региона приобретает особое значение как важная социально-экономическая отрасль наряду с... читать дальше
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06 октября 2022 года 15:30
В пятницу, 7 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 4,17 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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06 октября 2022 года 15:22
Более 1 тыс. судов может быть построено на российских верфях до 2030 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам церемонии поднятия флага РФ на пароме "Генерал Черняховский".
"В целом1 на отечественных верфях рассчитываем построить... читать дальше
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06 октября 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3821 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,3529 руб.
Минимальный курс евро составил 57,315 руб., максимальный - 59,2825 руб. Было заключено 11073... читать дальше
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06 октября 2022 года 15:10
Нефтяные цены умеренно снижаются в четверг после существенного подъема днем ранее, вызванного решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу.
Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:56 мск подешевели на $0,36 (0,39%) - до $93,01 за баррель.... читать дальше
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