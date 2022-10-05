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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 23 сентября по 30 сентября на 1356 тыс. баррелей, бензина - упали на 4728 тыс. баррелей
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05 октября 2022 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 23 сентября по 30 сентября на 1356 тыс. баррелей, бензина - упали на 4728 тыс. баррелей
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5 октября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1356 тыс. баррелей - до 429,203 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4728 тыс. баррелей и составили 207,46 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3443 тыс. баррелей, достигнув 110,916 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1800 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1100 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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