Запасы нефти в США упали за период с 23 сентября по 30 сентября на 1356 тыс. баррелей, бензина - упали на 4728 тыс. баррелей

Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1800 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1100 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 4728 тыс. баррелей и составили 207,46 млн баррелей.

5 октября. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 1356 тыс. баррелей - до 429,203 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 34598,925 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 537,574 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 19705 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,0201 руб. Минимальный курс евро составил 55,97 руб., максимальный - 59,1275 руб. Было заключено 21952... Минимальный курс евро составил 55,97 руб., максимальный - 59,1275 руб. Было заключено 21952... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1846 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3887 руб. Минимальный курс юаня составил 8,149 руб., максимальный - 8,589 руб. Было заключено 49620 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,149 руб., максимальный - 8,589 руб. Было заключено 49620 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6361 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,4938 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,41 руб., максимальный - 60,4475 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 57,41 руб., максимальный - 60,4475 руб. Было заключено... читать дальше

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Россия сейчас добывает 9,9 млн баррелей нефти в сутки, новая квота страны по соглашению ОПЕК+ составит 10,5 млн, сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24". "Россия сегодня частично не выполняет квоту относительно тех квот, которые установлены... "Россия сегодня частично не выполняет квоту относительно тех квот, которые установлены... читать дальше

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Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 2-го квартала 2022 года составила 66,0% против 69,9% в 2-м квартале 2021 года, сообщил в среду Росстат в докладе об использовании ВВП во 2-м квартале 2022 года. При этом доля расходов... При этом доля расходов... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 27 сентября по 3 октября в среднем подорожала на 1,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 20 по 26 сентября показатель вырос на 0,5%. По данным госстатистики, в том числе выросли цены на помидоры - 5,7%, огурцы... По данным госстатистики, в том числе выросли цены на помидоры - 5,7%, огурцы... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 27 сентября по 3 октября не изменились , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 20 по 26 сентября) цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... читать дальше

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За неделю с 27 сентября по 3 октября 2022 г. потребительские цены подросли на 0,07%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За предыдущую неделю (с 20 по 26 сентября) цены повысились на 0,08%. С начала октября цены прибавили 0,03%, с начала года выросли на... С начала октября цены прибавили 0,03%, с начала года выросли на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся в минусе, и завершил среду в красной зоне. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,81% и составил 2029,88 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,81% и составил 2029,88 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 3,47% - до 1061,97 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 3,47% - до 1061,97 пункта. Европейские рынки акций снижались весь... Европейские рынки акций снижались весь... читать дальше

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Цена на нефть в $70 за баррель комфортна для России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания ОПЕК+ в эфире телеканала "Россия 24". "Наш бюджет сформирован при цене $70, и мы считаем, что это комфортная цена, которая на сегодняшний день может быть... "Наш бюджет сформирован при цене $70, и мы считаем, что это комфортная цена, которая на сегодняшний день может быть... читать дальше

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Президент США Джо Байден принял решение в ноябре направить на рынок 10 млн баррелей нефти из стратегического запаса США, говорится в опубликованном в среду заявлении Белого дома. "По поручению президента министерство энергетики в течение следующего месяца направит на... "По поручению президента министерство энергетики в течение следующего месяца направит на... читать дальше

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Бывшая российская "дочка" финского производителя молочных продуктов Valio сменила название с ООО "Валио" на ООО "Виола". Смена наименования не повлияет на производственные процессы, поставки и взаимоотношения с контрагентами и сотрудниками, говорится в сообщении... Смена наименования не повлияет на производственные процессы, поставки и взаимоотношения с контрагентами и сотрудниками, говорится в сообщении... читать дальше

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Министры ОПЕК+ в свете неопределенности, связанной с перспективами мировой экономики и рынка нефти, из-за необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для рынка нефти, а также в соответствии с успешным подходом к упреждающим действиям, который последовательно применялся... читать дальше

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Введение потолка цен на российскую нефть может привести к временному сокращению ее добычи в РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на российского вице-премьера Александра Новака. По его словам, это также может увеличить затраты на доставку сырья и привести к задержкам в... По его словам, это также может увеличить затраты на доставку сырья и привести к задержкам в... читать дальше

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Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена исключить из обновленного перечня государств и территорий, с компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, Швейцарию и офшор Великобритании - Каймановы острова. Это следует из... Это следует из... читать дальше

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