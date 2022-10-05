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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 октября
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05 октября 2022 года 16:28

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 октября

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5 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 6 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3275,18 (+121,6) руб./грамм; на серебро - 39,96 (+3,26) руб./грамм; на платину - 1766,65 (+103,29) руб./грамм; на палладий - 4421,4 (+259,22) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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