Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2844,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3008,78 млрд руб.

5 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 октября составили по Российской Федерации 2844,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2645,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2827 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2662,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 октября составили 3008,78 млрд руб. против 2879,29307 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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