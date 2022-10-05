ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,7913 руб., евро - 56,1725 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 56,1725 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 177,78 коп.

5 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 58,7913 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 122,49 коп.

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За 8 месяцев т.г. объем инвестиций в основной капитал лесоперерабатывающих предприятий РФ увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 94,4 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рослесинфорга. "Инвесторам по-прежнему интересен... "Инвесторам по-прежнему интересен... читать дальше

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Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам сентября 2022 года составило минус 22,7 млрд руб., сообщил Минфин РФ. Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов... Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов... читать дальше

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Фондовый рынок Западной Европы снижается, тогда как до этого индексы активно росли три дня подряд и завершили торги вторника рекордным подъемом за полгода. Негативным фактором для европейского рынка стали сохраняющиеся опасения по поводу глобальной рецессии, нашедшие... читать дальше

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран в 2023 году, как ожидается, выйдут на полноформатное соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). "Рассчитываем, что в рамках наших переговоров - уже 5 раундов переговоров прошло - мы в следующем году выйдем уже на... "Рассчитываем, что в рамках наших переговоров - уже 5 раундов переговоров прошло - мы в следующем году выйдем уже на... читать дальше

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Положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ в августе 2022 года оставило 1,2 млрд евро по сравнению с профицитом в 3,4 млрд евро в июле, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis). По отношению к предыдущему месяцу объем германского экспорта в... По отношению к предыдущему месяцу объем германского экспорта в... читать дальше

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Минфин в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 4,9 млрд рублей (эквивалент $84,4 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2042 году, сообщило министерство. НРД,... НРД,... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-313 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9783% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,92% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,92% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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По оперативным данным АО "СО ЕЭС", потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в сентябре 2022 года составило 84,0 млрд кВт.ч, что на 0,4% больше объема потребления за сентябрь 2021 года. Потребление электроэнергии в сентябре 2022 года в целом по России составило... читать дальше

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China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) сталкивается с давлением западных компаний, взаимодействуя с российскими партнерами, заявил гендиректор ООО "Синопек Инжиниринг Групп РУС" Гун Юй в ходе конгресса "Полимеры России и СНГ". "Когда мы вступаем в какие-то сделки (с... "Когда мы вступаем в какие-то сделки (с... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до 1 ноября подготовить "дорожные карты" развития высокотехнологичных областей "Новое индустриальное программное обеспечение" и "Новое общесистемное программное обеспечение". Соответствующее поручение по итогам стратегической сессии об... читать дальше

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Доналоговая прибыль крупнейшего британского продуктового ритейлера Tesco Plc в первом полугодии 2023 финансового года упала в 2,8 раза и составила 413 млн фунтов стерлингов ($473,9 млн) по сравнению с 1,14 млрд за аналогичный период предыдущего фингода. Как говорится в... Как говорится в... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО "Группа Астон" кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании обусловлен, по мнению агентства, средней оценкой рыночной... Кредитный рейтинг компании обусловлен, по мнению агентства, средней оценкой рыночной... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 28,95 пункта (1,415%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2017,47 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 20,58 пункта (1,871%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 20,58 пункта (1,871%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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По итогам сентября свыше 18,5 тысяч ипотечных заемщиков оформили в ВТБ жилищные кредиты, сообщается в пресс-релизе банка. Объем сделок составил более 86 млрд рублей, что превысило результат августа (83 млрд рублей). Всего за январь-сентябрь ВТБ оформил около 149 тысяч жилищных... читать дальше

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Фондовые индексы развивающихся рынков могут вскоре достичь низшей точки в сложившемся "медвежьем" цикле, полагают аналитики Morgan Stanley. Как следствие, экономисты банка, включая стратега Джонатана Гарнера, сменили рекомендацию для бумаг развивающихся экономик и стран... Как следствие, экономисты банка, включая стратега Джонатана Гарнера, сменили рекомендацию для бумаг развивающихся экономик и стран... читать дальше

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Сегодня рынок акций РФ начяал торги снижнием индексов МосБиржи и РТС, хотя внешние площадки подают позитивные сигналы. Рынки акций стран Западной Европы завершили активным ростом торги во вторник вслед за американским фондовым рынком и биржами Азиатско-Тихоокеанского... Рынки акций стран Западной Европы завершили активным ростом торги во вторник вслед за американским фондовым рынком и биржами Азиатско-Тихоокеанского... читать дальше

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