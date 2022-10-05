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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,7913 руб., евро - 56,1725 руб.
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ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ августе замедлилось до 0,1%
Снижение промпроизводства в РФ в августе замедлилось до 0,1%, после сокращения на 0,5% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 0,7%
 
ВБ улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2022 г. до 4,5% с 8,9%
Всемирный банк (ВБ) улучшил оценку падения российской экономики в 2022 году до 4,5% с 8,9%, прогнозировавшихся им в июне. В 2023 году снижение ВВП составит 3,6% (ранее прогнозировалось минус 2%), в 2024 году ожидается рост на 1,6% (ранее - рост на...
 
Самозанятым разрешат оформлять больничные
В Министерстве труда представили модель добровольного социального страхования для самозанятых. Пособие по временной нетрудоспособности, согласно схеме, сможет достигать 32,4 тыс. рублей в месяц, а стоить примерно 15 тыс. рублей в год. Предложенную...
 
Убытки Европы от энергокризиса превысят 1 трлн евро - исследование
Общая сумма государственных затрат стран Европы на смягчение энергокризиса, вероятно, превысит 1 трлн евро или же ЕС столкнется со сравнимым по масштабу падением ВВП и риском затяжной депрессии, отмечается в исследовании "Яков и партнёры"...
 
05 октября 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,7913 руб., евро - 56,1725 руб.

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5 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 58,7913 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 122,49 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 56,1725 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 177,78 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
05 октября 2022 года 12:22
Рост инвестиций в основной капитал в ЛПК РФ в январе-августе составил 30%
За 8 месяцев т.г. объем инвестиций в основной капитал лесоперерабатывающих предприятий РФ увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 94,4 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рослесинфорга.

"Инвесторам по-прежнему интересен...    читать дальше
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05 октября 2022 года 12:14
В сентябре российский бюджет недополучил 22,7 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам сентября 2022 года составило минус 22,7 млрд руб., сообщил Минфин РФ.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов...    читать дальше
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05 октября 2022 года 12:01
Европейские рынки акций торгуются в минусе
Фондовый рынок Западной Европы снижается, тогда как до этого индексы активно росли три дня подряд и завершили торги вторника рекордным подъемом за полгода. Негативным фактором для европейского рынка стали сохраняющиеся опасения по поводу глобальной рецессии, нашедшие...    читать дальше
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05 октября 2022 года 11:48
На полноформатное соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС и Иран могут выйти в следующем году
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран в 2023 году, как ожидается, выйдут на полноформатное соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ).

"Рассчитываем, что в рамках наших переговоров - уже 5 раундов переговоров прошло - мы в следующем году выйдем уже на...    читать дальше
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05 октября 2022 года 11:35
Германский экспорт в августе вырос на 1,6% к предыдущему месяцу, импорт - на 3,4%
Положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ в августе 2022 года оставило 1,2 млрд евро по сравнению с профицитом в 3,4 млрд евро в июле, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

По отношению к предыдущему месяцу объем германского экспорта в...    читать дальше
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05 октября 2022 года 11:26
Минфин перечислил НРД 4,9 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2042"
Минфин в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 4,9 млрд рублей (эквивалент $84,4 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2042 году, сообщило министерство.

НРД,...    читать дальше
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05 октября 2022 года 11:24
ВТБ разместит 5 октября однодневные бонды серии КС-4-313 на 50 млрд руб. по цене 99,9783% от номинала
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-313 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9783% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,92% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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05 октября 2022 года 11:18
В сентябре потребление электроэнергии в ЕЭС России увеличилось на 0,4%
По оперативным данным АО "СО ЕЭС", потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в сентябре 2022 года составило 84,0 млрд кВт.ч, что на 0,4% больше объема потребления за сентябрь 2021 года. Потребление электроэнергии в сентябре 2022 года в целом по России составило...    читать дальше
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05 октября 2022 года 11:10
Sinopec испытывает внешнее давление из-за сотрудничества с партнерами в РФ
China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) сталкивается с давлением западных компаний, взаимодействуя с российскими партнерами, заявил гендиректор ООО "Синопек Инжиниринг Групп РУС" Гун Юй в ходе конгресса "Полимеры России и СНГ".

"Когда мы вступаем в какие-то сделки (с...    читать дальше
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05 октября 2022 года 11:01
Минцифры к 1 ноября должно подготовить дорожные карты по импортозамещению ПО
Премьер РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до 1 ноября подготовить "дорожные карты" развития высокотехнологичных областей "Новое индустриальное программное обеспечение" и "Новое общесистемное программное обеспечение". Соответствующее поручение по итогам стратегической сессии об...    читать дальше
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05 октября 2022 года 10:52
Доналоговая прибыль Tesco в 1-мI финполугодии упала в 2,8 раза
Доналоговая прибыль крупнейшего британского продуктового ритейлера Tesco Plc в первом полугодии 2023 финансового года упала в 2,8 раза и составила 413 млн фунтов стерлингов ($473,9 млн) по сравнению с 1,14 млрд за аналогичный период предыдущего фингода.

Как говорится в...    читать дальше
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05 октября 2022 года 10:39
АКРА присвоило рейтинг "Группе Астон" со "стабильным" прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО "Группа Астон" кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Кредитный рейтинг компании обусловлен, по мнению агентства, средней оценкой рыночной...    читать дальше
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05 октября 2022 года 10:29
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 5 октября снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 28,95 пункта (1,415%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2017,47 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 20,58 пункта (1,871%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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05 октября 2022 года 10:21
В сентябре ВТБ увеличил выдачу ипотеки
По итогам сентября свыше 18,5 тысяч ипотечных заемщиков оформили в ВТБ жилищные кредиты, сообщается в пресс-релизе банка. Объем сделок составил более 86 млрд рублей, что превысило результат августа (83 млрд рублей). Всего за январь-сентябрь ВТБ оформил около 149 тысяч жилищных...    читать дальше
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05 октября 2022 года 10:13
Акции emerging markets могут вскоре достичь дна - Morgan Stanley
Фондовые индексы развивающихся рынков могут вскоре достичь низшей точки в сложившемся "медвежьем" цикле, полагают аналитики Morgan Stanley.

Как следствие, экономисты банка, включая стратега Джонатана Гарнера, сменили рекомендацию для бумаг развивающихся экономик и стран...    читать дальше
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05 октября 2022 года 10:04
Российский рынок акций начал торги снижением индексов
Сегодня рынок акций РФ начяал торги снижнием индексов МосБиржи и РТС, хотя внешние площадки подают позитивные сигналы.

Рынки акций стран Западной Европы завершили активным ростом торги во вторник вслед за американским фондовым рынком и биржами Азиатско-Тихоокеанского...    читать дальше
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