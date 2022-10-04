Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 58,8577 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,34 руб., максимальный - 59,5875 руб. Была заключена 21521 сделка. Объем торгов составил 59364,98 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,8 руб. за доллар США.

4 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,8577 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 35136,499 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 296,318 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 462 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2041 руб. Минимальный курс юаня составил 8,155 руб., максимальный - 8,328 руб. Было заключено 45989 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,155 руб., максимальный - 8,328 руб. Было заключено 45989 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,8577 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,34 руб., максимальный - 59,5875 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 58,34 руб., максимальный - 59,5875 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17582 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,0496 руб. Минимальный курс евро составил 53,3425 руб., максимальный - 56,89 руб. Было заключено 18488... Минимальный курс евро составил 53,3425 руб., максимальный - 56,89 руб. Было заключено 18488... читать дальше

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Страны ОПЕК+ могут рассмотреть вопрос о снижении квот до 2 млн баррелей в сутки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. Ранее сообщалось о возможном снижении квот на 0,5-1,5 млн б/с. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом отчета,... Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом отчета,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне улучшения внешней конъюнктуры. Во вторник выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 3%, южнокорейский Kospi - на 2,5%). Биржи материкового Китая были закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР,... Во вторник выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 3%, южнокорейский Kospi - на 2,5%). Биржи материкового Китая были закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР,... читать дальше

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Цены на золото поднялись до максимума с середины сентября на фоне резкого снижения курса доллара к корзине основных мировых валют. Котировки декабрьских контрактов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов во вторник подскочили на 1,9% - до $1733,90 за... читать дальше

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Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в сентябре составил 13,11 млрд рублей, следует из материалов биржи. Это на 6% больше, чем в августе, и на 19% больше, чем в сентябре прошлого года. В натуральном выражении объем торгов золотом в... В натуральном выражении объем торгов золотом в... читать дальше

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Продажи автомобилей Ford Motor в США в сентябре снизились на 8,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составили 142,644 тыс. машин, говорится в пресс-релизе компании. В частности, реализация грузовиков упала на 18,3% - до 68,299 тыс., а внедорожников - выросла на 0,9%,... читать дальше

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в сентябре 2022 года снизился на 16,7% - до 74,3 трлн рублей - по сравнению с сентябрем 2021 года, когда он составил 89,2 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. В сентябре по сравнению с августом текущего года... В сентябре по сравнению с августом текущего года... читать дальше

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Американская компания Micron Technology планирует инвестировать до $100 млрд в течение 20 лет в строительство крупнейшего на территории Соединенных Штатов завода по производству микрочипов. Первый этап инвестиций в размере $20 млрд будет реализован до конца текущего... Первый этап инвестиций в размере $20 млрд будет реализован до конца текущего... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба намерена до конца года согласовать с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) приказ о реализации части нефтехимической продукции на бирже, сообщила "Интерфаксу" представитель ведомства на конгрессе "Полимеры России и СНГ". Она... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9954 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,8547 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,4075 руб., максимальный - 59,85 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 58,4075 руб., максимальный - 59,85 руб. Было... читать дальше

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Исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис назвал экономическую ситуацию в Евросоюзе очень сложной и неопределенной. "Мы больше не можем исключать сокращение экономической активности зимой. Европа платит высокую цену за свою... "Мы больше не можем исключать сокращение экономической активности зимой. Европа платит высокую цену за свою... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает физическим лицам покупать слитки драгметаллов без НДС не только у банков, но и напрямую у Гознака и аффинажных предприятий, т.е. заводов, которые перерабатывают добытое золото в стандартные и мерные... читать дальше

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Главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден полагает, что предлагаемое странами Запада введение предельной цены для покупки нефти в РФ будет трудно осуществить на практике. "Это будет настоящей проблемой с точки зрения реализации", - заявил он, выступая на лондонской... читать дальше

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