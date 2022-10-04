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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,0496 руб.
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04 октября 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,0496 руб.
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4 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17582 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,0496 руб. Минимальный курс евро составил 53,3425 руб., максимальный - 56,89 руб. Было заключено 18488 сделок. Объем торгов составил 47318,97 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,4 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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