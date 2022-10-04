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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 479,5 млрд руб.
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04 октября 2022 года 10:33

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 479,5 млрд руб.

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4 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 479,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 578,4 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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04 октября 2022 года 10:33
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 479,5 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 479,5 млрд руб.

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04 октября 2022 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 4 октября растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,14 пункта (0,643%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2055,1 пункта.

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Европейские фондовые индикаторы вчера выросли.

Рынок акций США...    читать дальше
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Как сообщалось...    читать дальше
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04 октября 2022 года 09:54
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04 октября 2022 года 09:49
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Премьер РФ Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики, которая на постоянной основе станет заниматься выработкой оперативных социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации, а также рассмотрением вопросов, связанных с...    читать дальше
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04 октября 2022 года 09:42
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04 октября 2022 года 09:37
Комитет Госдумы намерен отклонить законопроект о майнинге криптовалют
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04 октября 2022 года 09:32
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Как говорится в пресс-релизе компании, в общей сложности в Штатах было продано 555,58 тыс. автомобилей.

Продажи...    читать дальше
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