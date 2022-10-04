04 октября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Август 2022
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Август 2022
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Август 2022
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04 октября 2022 года 11:52
План государств G7 по введению ценового потолка для экспортируемой Россией нефти позволит 50 крупнейшим развивающимся странам мира экономить на расходах в общей сложности $160 млрд в год, свидетельствуют оценки министерства финансов США.
В сентябре G7 одобрила план... читать дальше
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04 октября 2022 года 11:50
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-312 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9783% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,92% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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04 октября 2022 года 11:19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 21,7 тыс. случаев, скончались 107 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. "В РФ выявлено 21 687 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 038 человек и... читать дальше
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04 октября 2022 года 10:41
Более 11 трлн руб. составил оборот предприятий торговли и услуг Москвы с января по август, что больше прошлогодних показателей на 21,9%, сообщили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений городского правительства.
"По итогам летнего периода... читать дальше
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04 октября 2022 года 10:33
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 479,5 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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04 октября 2022 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,14 пункта (0,643%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2055,1 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 9,25 пункта (0,847%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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04 октября 2022 года 10:21
Банк России 4 октября выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Зоя Космодемьянская" в серии "Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й пробы, она... читать дальше
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04 октября 2022 года 10:13
Американские авиакомпании, которые уже испытывают трудности в связи с нехваткой пилотов и дефицитом запчастей, столкнулись с очередной проблемой - недостатком новых самолетов на фоне задержек поставок Boeing Co. и Airbus SE, пишет The Wall Street... читать дальше
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04 октября 2022 года 10:04
Сегодня рынок акций РФ сохраняет восходящий импульс на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (растут нефть и металлы) и затишья в антироссийской санкционной риторике Запада.
Европейские фондовые индикаторы вчера выросли.
Рынок акций США... читать дальше
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04 октября 2022 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,22/69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 241 коп., Cредний курс продажи упал...
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04 октября 2022 года 09:59
Polymetal продолжает рассматривать spin off российских активов - это лишь одна из опций по изменению структуры группы, но более предпочтительная на данный момент, чем прямая продажа, заявил CFO компании Максим Назимок в ходе презентации для инвесторов.
Как сообщалось... читать дальше
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04 октября 2022 года 09:54
Телеком-операторы "Мегафон" и его "дочка" Yota объединяют свои розничные сети, говорится в сообщении компании.
Операторы уже запустили три объединенных магазина, до конца 2023 года планируется переформатировать все салоны связи, включая собственную розницу и... читать дальше
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04 октября 2022 года 09:49
Премьер РФ Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики, которая на постоянной основе станет заниматься выработкой оперативных социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации, а также рассмотрением вопросов, связанных с... читать дальше
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04 октября 2022 года 09:42
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не сократило свой штат в России, несмотря на рекомендации госдепартамента США, сообщил руководитель программы агентства на МКС Джоэль Монтальбано.
"В данный момент у нас полный... читать дальше
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04 октября 2022 года 09:37
Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании во вторник планирует рекомендовать парламенту отклонить внесенный депутатами законопроект о майнинге криптовалют, рассказал "Интерфаксу" источник в комитете.
По его словам, рекомендация отклонить законопроект содержится... читать дальше
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04 октября 2022 года 09:32
В 3-м квартале американский автопроизводитель General Motors Co. увеличил продажи в США на 24% благодаря высокому спросу и стабильному производству.
Как говорится в пресс-релизе компании, в общей сложности в Штатах было продано 555,58 тыс. автомобилей.
Продажи... читать дальше
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