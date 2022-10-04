ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 57,5664 руб., курс евро - в размере 54,3947 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 54,3947 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 165,68 коп.

4 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 57,5664 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 226,77 коп.

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План государств G7 по введению ценового потолка для экспортируемой Россией нефти позволит 50 крупнейшим развивающимся странам мира экономить на расходах в общей сложности $160 млрд в год, свидетельствуют оценки министерства финансов США. В сентябре G7 одобрила план... В сентябре G7 одобрила план... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-312 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9783% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,92% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,92% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 21,7 тыс. случаев, скончались 107 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. "В РФ выявлено 21 687 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 038 человек и... читать дальше

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Более 11 трлн руб. составил оборот предприятий торговли и услуг Москвы с января по август, что больше прошлогодних показателей на 21,9%, сообщили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений городского правительства. "По итогам летнего периода... "По итогам летнего периода... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 479,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,14 пункта (0,643%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2055,1 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 9,25 пункта (0,847%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 9,25 пункта (0,847%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Банк России 4 октября выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Зоя Космодемьянская" в серии "Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й пробы, она... Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й пробы, она... читать дальше

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Американские авиакомпании, которые уже испытывают трудности в связи с нехваткой пилотов и дефицитом запчастей, столкнулись с очередной проблемой - недостатком новых самолетов на фоне задержек поставок Boeing Co. и Airbus SE, пишет The Wall Street... читать дальше

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Сегодня рынок акций РФ сохраняет восходящий импульс на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (растут нефть и металлы) и затишья в антироссийской санкционной риторике Запада. Европейские фондовые индикаторы вчера выросли. Европейские фондовые индикаторы вчера выросли. Рынок акций США... Рынок акций США... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,22/69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 241 коп., Cредний курс продажи упал...

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Polymetal продолжает рассматривать spin off российских активов - это лишь одна из опций по изменению структуры группы, но более предпочтительная на данный момент, чем прямая продажа, заявил CFO компании Максим Назимок в ходе презентации для инвесторов. Как сообщалось... Как сообщалось... читать дальше

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Телеком-операторы "Мегафон" и его "дочка" Yota объединяют свои розничные сети, говорится в сообщении компании. Операторы уже запустили три объединенных магазина, до конца 2023 года планируется переформатировать все салоны связи, включая собственную розницу и... Операторы уже запустили три объединенных магазина, до конца 2023 года планируется переформатировать все салоны связи, включая собственную розницу и... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики, которая на постоянной основе станет заниматься выработкой оперативных социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации, а также рассмотрением вопросов, связанных с... читать дальше

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не сократило свой штат в России, несмотря на рекомендации госдепартамента США, сообщил руководитель программы агентства на МКС Джоэль Монтальбано. "В данный момент у нас полный... "В данный момент у нас полный... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании во вторник планирует рекомендовать парламенту отклонить внесенный депутатами законопроект о майнинге криптовалют, рассказал "Интерфаксу" источник в комитете. По его словам, рекомендация отклонить законопроект содержится... По его словам, рекомендация отклонить законопроект содержится... читать дальше

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В 3-м квартале американский автопроизводитель General Motors Co. увеличил продажи в США на 24% благодаря высокому спросу и стабильному производству. Как говорится в пресс-релизе компании, в общей сложности в Штатах было продано 555,58 тыс. автомобилей. Как говорится в пресс-релизе компании, в общей сложности в Штатах было продано 555,58 тыс. автомобилей. Продажи... Продажи... читать дальше

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