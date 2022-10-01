ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 октября в размере 55,2987 руб., евро - 52,7379 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 52,7379 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 266,85 коп.

1 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 55,2987 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 211,43 коп.

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Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах страны в конце сентября составила 22 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - 34,5 тыс. руб. В первом случае показатель сократился на 2% после объявления властей о частичной мобилизации, во втором -... читать дальше

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Мораторий на банкротства и взыскания, объявленный правительством на полгода с 1 апреля, прекратил свое действие. Со 2 октября кредиторы снова смогут инициировать возбуждение дел о несостоятельности своих должников. Последним днем действия моратория является 1 октября,... Последним днем действия моратория является 1 октября,... читать дальше

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Возможности восстановить работоспособность газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" будут найдены, заявил в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину вице-премьер РФ Александр Новак. "Таких аварий еще не... "Таких аварий еще не... читать дальше

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Запуск движения по Большой кольцевой линии (БКЛ) позволит снизить интенсивность движения наземного транспорта на дорогах в районах прохождения новой линии на 10-15%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей... читать дальше

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Ритейлер DNS, управляющий сетью магазинов бытовой техники и электроники, сообщил о хакерской атаке, в результате которой произошла утечка персональных данных клиентов и сотрудников. "В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В... "В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В... читать дальше

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 617 млн 879 тыс. 815, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 546 тыс.... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 30,1 тыс. случаев, скончались 96 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "В РФ выявлено 30 085 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за... читать дальше

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Молочные заводы столицы с начала года поставили для нужд города более 26 тысяч тонн продукции в рамках офсетного контракта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Офсетный контракт... Офсетный контракт... читать дальше

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Новый порядок госаккредитации IT-компаний утвержден правительством РФ, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Главное условие - доля выручки от деятельности в IT-сфере не менее 30%, сообщается в телеграм-канале Минцифры. Новые правила... Новые правила... читать дальше

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Правительство России установило запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории страны для транспортных компаний из ЕС, Украины, Великобритании и Северной Ирландии и Норвегии с 10 октября. Как следует из текста соответствующего... Как следует из текста соответствующего... читать дальше

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РФ по итогам голосования по избранию стран в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) не вошла в первую группу государств, тем не менее, осталась членом объединения, сообщила вчера представитель Росавиации журналистам. "На выборах в совет ICAO Россия получила... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 55,2987 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 211,43 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 52,7379 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 52,7379 руб. По сравнению...

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Руководитель Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко назначен генеральным директором АНО "Цифровая экономика", сообщил вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета АНО Дмитрий Чернышенко по итогам собрания ее... читать дальше

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Поставки российского газа в Италию через Австрию остановились с 1 октября из-за нового регулирования в Австрии. Итальянская Eni ранее информировала: "Газпром" сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию... Итальянская Eni ранее информировала: "Газпром" сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию... читать дальше

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поставки азербайджанского газа в Европу в 2022 году увеличатся на 40% - до 11,5 млрд кубометров. "В 2022 году наш экспорт составит 22 млрд кубометров, из которых 11,5 млрд кубометров будет поставлено потребителям в... "В 2022 году наш экспорт составит 22 млрд кубометров, из которых 11,5 млрд кубометров будет поставлено потребителям в... читать дальше

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В 2022-2024 годах Камчатский край и Тверская область получат более 6,3 млрд рублей на создание дорожной инфраструктуры для развития туристических кластеров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Из общей суммы 5,5 млрд будет направлено в... Из общей суммы 5,5 млрд будет направлено в... читать дальше

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