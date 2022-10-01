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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 октября в размере 55,2987 руб., евро - 52,7379 руб.
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01 октября 2022 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 октября в размере 55,2987 руб., евро - 52,7379 руб.
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1 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 55,2987 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 211,43 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 52,7379 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 266,85 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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