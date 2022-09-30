Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб.

Минимальный курс евро составил 50,725 руб., максимальный - 57,205 руб. Было заключено 23814 сделок. Объем торгов составил 47654,42 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,7 руб. за евро.

30 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15497 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,9179 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 33746,415 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 5,425 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1855,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1992 руб. Минимальный курс юаня составил 8,017 руб., максимальный - 8,545 руб. Было заключено... Минимальный курс юаня составил 8,017 руб., максимальный - 8,545 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15497 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 53,9179 руб. Минимальный курс евро составил 50,725 руб., максимальный - 57,205 руб. Было заключено 23814... Минимальный курс евро составил 50,725 руб., максимальный - 57,205 руб. Было заключено 23814... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12496 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,1524 руб. Минимальный курс доллара США составил 53,23 руб., максимальный - 58,61 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 53,23 руб., максимальный - 58,61 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно после волатильных колебаний на корпоративных и геополитических новостях, поддержку покупателям к вечеру оказали новости из Кремля, где состоялись выступление президента РФ Владимира Путина и подписание договоров о принятии в состав... читать дальше

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Великобритания сообщила о решении расширить санкции против России в сфере IT технологий, аудиторских услуг, инженерной сферы. В сообщении правительства отмечается, что, в частности, в сфере IT теперь будут запрещены консалтинговые услуги для РФ. Также запрещается... В сообщении правительства отмечается, что, в частности, в сфере IT теперь будут запрещены консалтинговые услуги для РФ. Также запрещается... читать дальше

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Минфин США включил сегодня в санкционные списки по России десятки физических и юридических лиц, в частности, членов Госдумы и Совета Федерации, а также родственников высокопоставленных официальных лиц РФ. В документе Управления по контролю за иностранными активами... В документе Управления по контролю за иностранными активами... читать дальше

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Минфин РФ планирует в четвертом квартале 2022 года разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении министерства. Всего запланировано 12 аукционных дней: 4 в октябре, 5 в ноябре, 3 в декабре (последний 21 декабря). Будут... Будут... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в августе 2022 года увеличилась на 2 трлн 507,9 млрд рублей, или на 3,5%, до 73 трлн 333,3 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. Денежная масса в январе-августе 2022 года выросла на 10,7%. В... читать дальше

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Главный исполнительный директор Exxon Mobil Corp. Даррен Вудс выступил против августовского предложения администрации президента США Джо Байдена об ограничении экспорта нефтепродуктов из страны, пишет The Wall Street Journal. В письме к Минэнерго США, оказавшемся в... В письме к Минэнерго США, оказавшемся в... читать дальше

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Минфин США произвел масштабное обновление российского сегмента SDN List. Помимо членов российского парламента, санкционный список пополнили глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и ее первый заместитель Ольга Скоробогатова, следует из сообщения OFAC. Набиуллина, которая до... Набиуллина, которая до... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11649 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3923 руб. Минимальный курс доллара США составил 53,64 руб., максимальный - 59 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 53,64 руб., максимальный - 59 руб. Была заключена... читать дальше

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Единые стандарты минимальных требований при страховании рисков заемщиков, установленные указанием Банка России, начнут действовать с 1 октября этого года, они отменят индивидуальные подходы страховщиков к наполнению и условиям действия таких полисов, заявил "Интерфаксу"... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до 58,6 пункта по сравнению с 58,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительные данные предполагали повышение... Предварительные данные предполагали повышение... читать дальше

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Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в январе-августе 2022 года с учетом приобретенных прав требований увеличился на 997,2 млрд рублей, или на 8,3%, до 13 трлн 20,4 млрд рублей, против роста на 1 трлн 728,0 млрд рублей, или на 18,2%, за аналогичный период 2021 года,... читать дальше

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Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард в ходе выступления в Нью-Йорке подчеркнула необходимость непрерывных усилий по борьбе с инфляцией до достижения окончательных целей. "Денежно-кредитная политика должна быть жесткой в течение... "Денежно-кредитная политика должна быть жесткой в течение... читать дальше

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