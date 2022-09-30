30 сентября 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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30 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 03.10 по 09.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|03.10.2022
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Сентябрь 2022
|03.10.2022
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Август 2022
|04.10.2022
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Август 2022
|04.10.2022
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Август 2022
|04.10.2022
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Август 2022
|05.10.2022
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Август 2022
|05.10.2022
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Сентябрь 2022
|05.10.2022
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Август 2022
|05.10.2022
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Август 2022
|05.10.2022
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Сентябрь 2022
|05.10.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 24 по 30 сентября
|06.10.2022
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Август 2022
|06.10.2022
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Август 2022
|06.10.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 18 по 24 сентября
|06.10.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 11 по 17 сентября
|06.10.2022
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Сентябрь 2022
|07.10.2022
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Август 2022
|07.10.2022
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Август 2022
|07.10.2022
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Август 2022
|07.10.2022
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Август 2022
|07.10.2022
|15:30
|Безработица в Канаде
|Сентябрь 2022
|07.10.2022
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Сентябрь 2022
|07.10.2022
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Август 2022
Это автоматическое сообщение.
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