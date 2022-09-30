Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,0774 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,002 руб., максимальный - 8,197 руб. Было заключено 4569 сделок. Объем торгов составил 9393,26 млн руб., что на 90% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,02 руб. за юань.

30 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 445 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,0774 руб.

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Рост цен на горнолыжные курорты наблюдается в РФ, сообщил исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский на пресс-конференции в Екатеринбурге. "Наши горнолыжные курорты на пике популярности. Цены на эти направления растут на 10%. Но,... "Наши горнолыжные курорты на пике популярности. Цены на эти направления растут на 10%. Но,... читать дальше

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Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снизились вслед за аналогичной динамикой в других частях света, исключением стал только гонконгский индекс. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,55% - до минимума почти за пять... Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,55% - до минимума почти за пять... читать дальше

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Производство полупроводниковой продукции в Южной Корее в прошлом месяце сократилось впервые более чем за четыре года. Объем выпуска полупроводников в стране в августе уменьшился на 1,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно данным статистического... Объем выпуска полупроводников в стране в августе уменьшился на 1,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно данным статистического... читать дальше

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Режим "открытого неба" для иностранных авиакомпаний вводится в аэропорту Калининграда с 1 октября, сообщила Росавиация. "С 1 октября 2022 года в аэропорту Калининграда вводится режим "открытое небо". Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из... "С 1 октября 2022 года в аэропорту Калининграда вводится режим "открытое небо". Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из... читать дальше

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Власти Японии направили на поддержку курса нацвалюты 2,84 трлн иен ($19,65 млрд) с начала месяца по 28 сентября, пишет Dow Jones со ссылкой на документы японского Минфина. Правительство Японии провело валютные интервенции 22 сентября впервые за 24 года. В тот день курс... Правительство Японии провело валютные интервенции 22 сентября впервые за 24 года. В тот день курс... читать дальше

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Более четверти россиян (27%) отмечают рост цен на услуги ЖКХ за последние четыре недели, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные сегодня на официальном сайте социологического центра. На вопрос социологов о том, "на какие основные... На вопрос социологов о том, "на какие основные... читать дальше

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В сентябре средние цены на жилье в Великобритании в сентябре не изменились относительно августа, не показав роста в помесячном выражении впервые с июля 2021 года, свидетельствуют данные британского ипотечного общества Nationwide Building Society. В годовом выражении... В годовом выражении... читать дальше

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Белорусская сторона согласовала с госкорпорацией ВЭБ.РФ условия финансирования совместных с Россией проектов, в том числе в сфере импортозамещения, заявил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,55 пункта (0,233%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1949,22 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1995,66 (+2,14%) пункта,... читать дальше

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В сентябре погрузка по сети ОАО "РЖД" снизилась, согласно предварительным данным, на 5,8% к сентябрю прошлого года, сообщается в официальном Telegram-канале компании. За 9 месяцев было погружено почти 921 млн тонн грузов, что на 3,7% ниже уровня аналогичного периода... За 9 месяцев было погружено почти 921 млн тонн грузов, что на 3,7% ниже уровня аналогичного периода... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 23 сентября по 30 сентября) - 69,2744 руб. за доллар, максимальное значение - 70,634 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,23 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 55,81/66,77 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 171 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,1/67,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 40 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,03/69,27 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 96 коп., Cредний курс продажи упал...

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Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) подтвердило кредитный рейтинг банка "Кубань кредит" на уровне "BBB-.ru", изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный", говорится в сообщении агентства. НКР отмечает, что "позитивный" прогноз отражает... НКР отмечает, что "позитивный" прогноз отражает... читать дальше

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Акции "Газпрома" днем в пятницу ускорили рост после известий, что акционеры утвердили выплаты промежуточных дивидендов. На "Московской бирже" к 12:45 мск акции "Газпрома" подскочили до 237,6 рубля (+9,4%), объем торгов бумагами превысил 28 млрд рублей. На "Московской бирже" к 12:45 мск акции "Газпрома" подскочили до 237,6 рубля (+9,4%), объем торгов бумагами превысил 28 млрд рублей. По... По... читать дальше

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