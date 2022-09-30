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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 сентября в размере 57,413 руб., в размере - 55,4064 руб.
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30 сентября 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 сентября в размере 57,413 руб., в размере - 55,4064 руб.

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30 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 57,413 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 103,55 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 55,4064 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,68 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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