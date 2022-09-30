ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 сентября в размере 57,413 руб., в размере - 55,4064 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 55,4064 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,68 коп.

30 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 57,413 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 103,55 коп.

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Руководитель Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко назначен генеральным директором АНО "Цифровая экономика", сообщил вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета АНО Дмитрий Чернышенко по итогам собрания ее... читать дальше

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Поставки российского газа в Италию через Австрию остановились с 1 октября из-за нового регулирования в Австрии. Итальянская Eni ранее информировала: "Газпром" сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию... Итальянская Eni ранее информировала: "Газпром" сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию... читать дальше

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поставки азербайджанского газа в Европу в 2022 году увеличатся на 40% - до 11,5 млрд кубометров. "В 2022 году наш экспорт составит 22 млрд кубометров, из которых 11,5 млрд кубометров будет поставлено потребителям в... "В 2022 году наш экспорт составит 22 млрд кубометров, из которых 11,5 млрд кубометров будет поставлено потребителям в... читать дальше

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В 2022-2024 годах Камчатский край и Тверская область получат более 6,3 млрд рублей на создание дорожной инфраструктуры для развития туристических кластеров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Из общей суммы 5,5 млрд будет направлено в... Из общей суммы 5,5 млрд будет направлено в... читать дальше

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Энергетические компании США должны снизить цены на топливо, считает министр энергетики страны Дженнифер Гранхольм. "Энергетические компании получают рекордную прибыль, а нефтеперерабатывающие и розничные торговцы также сообщают о марже, которая намного выше средней,... "Энергетические компании получают рекордную прибыль, а нефтеперерабатывающие и розничные торговцы также сообщают о марже, которая намного выше средней,... читать дальше

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Правительство РФ продлит программу поддержки многодетных семей, благодаря которой они могут получить от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Теперь действие программы будет... "Теперь действие программы будет... читать дальше

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Президент России Владимир Путин определил московское АО "Центр Биометрических Технологий" организацией, обеспечивающей развитие в России цифровых технологий идентификации и аутентификации, в том числе на основе биометрических персональных данных, а также сервисов подписания и... читать дальше

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Минэнерго рассматривает вариант переноса отборов в энергетике (традиционного конкурентного отбора мощности, КОМ, и отбора модернизации - КОМмод), сообщил журналистам директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов в кулуарах конференции "Совета... читать дальше

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Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) сертифицировала первый узкофюзеляжный авиалайнер, созданный в КНР, сообщает агентство "Синьхуа". CAAC выдала сертификат типа самолету C919, созданному государственной корпорацией Commercial Aircraft Corp of China Ltd.... CAAC выдала сертификат типа самолету C919, созданному государственной корпорацией Commercial Aircraft Corp of China Ltd.... читать дальше

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EBITDA "Металлоинвеста" в 1-м полугодии сократилась на 26% к аналогичному периоду прошлого года, до 150,37 млрд рублей, говорится в отчете компании. Основными факторами, оказавшими влияние на результат, стали изменение цен, объемов и структуры продаж, давление на EBITDA также... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 33,2 тыс. случаев, скончались 103 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "В РФ выявлено 33 186 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций... "В РФ выявлено 33 186 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций... читать дальше

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Железнодорожное сообщение в Великобритании будет практически полностью остановлено в субботу из-за забастовки, проводимой сразу несколькими профсоюзами сотрудников транспортной отрасли. Пассажиров попросили не совершать поездок без необходимости, поскольку отправляться... Пассажиров попросили не совершать поездок без необходимости, поскольку отправляться... читать дальше

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ЦБ РФ до 31 декабря 2022 года не будет применять меры к банкам, которые для оценки кредитного риска используют "старую" отчетность контрагентов, следует из информационного письма на сайте регулятора за подписью первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина. Это... Это... читать дальше

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Внеочередное собрание акционеров "Русала" поддержало рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первую половину 2022 г. в размере $0,02 на акцию, говорится в сообщении компании. Общий объем выплат, исходя из размера уставного капитала "Русала", может... Общий объем выплат, исходя из размера уставного капитала "Русала", может... читать дальше

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Глава "ЛУКОЙЛа" Вадим Воробьев и генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев подписали дорожную карту внедрения современных технических решений, сообщила НК. Стороны планируют развивать сотрудничество при реализации перспективных проектов по разработке и внедрению... Стороны планируют развивать сотрудничество при реализации перспективных проектов по разработке и внедрению...

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Крупный бизнес, объединенный в Российский союз промышленников и предпринимателей, обеспокоен крепким курсом рубля, и предлагает властям комплекс мер для его "выравнивания". Как сообщил в пятницу РСПП, эксперты союза внесли предложения в Стратегию развития финансового... Как сообщил в пятницу РСПП, эксперты союза внесли предложения в Стратегию развития финансового... читать дальше

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