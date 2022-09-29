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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 30 сентября в размере 55,4064 руб.
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29 сентября 2022 года 16:25
ЦБ РФ установил курс евро с 30 сентября в размере 55,4064 руб.
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29 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 55,4064 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,68 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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