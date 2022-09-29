Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 55,4255 руб.

Минимальный курс евро составил 54,5 руб., максимальный - 56 руб. Было заключено 10422 сделки. Объем торгов составил 24676,69 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 55,3 руб. за евро.

29 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3661 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,4255 руб.

.

"Национальный клиринговый центр" (НКЦ) с 29 сентября повысил штрафную ставку, используемую при заключении сделок своп в целях урегулирования неисполненных обязательств, и штрафа за ненадлежащее исполнение денежных обязательств в долларах США до 10% с 4%, сообщается в информации... читать дальше

.

Ставки по ипотечным кредитам в США продолжили подъем шестую неделю подряд и достигли максимума более чем за 15 лет - с июля 2007 года, сообщает The Wall Street Journal. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке на неделе, завершившейся в четверг, поднялась до 6,7%... Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке на неделе, завершившейся в четверг, поднялась до 6,7%... читать дальше

.

Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в пятницу, трейдеры оценивают перспективы спроса на нефть и вероятность сокращения добычи стран ОПЕК+ на предстоящем заседании. Быстрое ужесточение политики крупнейшими мировыми ЦБ способствует замедлению... Быстрое ужесточение политики крупнейшими мировыми ЦБ способствует замедлению... читать дальше

.

Федеральной резервной системе (ФРС) необходимо продолжать повышение базовой процентной ставки, чтобы сдержать инфляцию, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в интервью CNBC. К настоящему времени базовая процентная ставка даже не... К настоящему времени базовая процентная ставка даже не... читать дальше

.

Минсельхоз РФ скорректировал правила проведения закупочных интервенций на рынке сельхозпродукции. Как сообщает ведомство, теперь аукцион в ходе госзакупок будет считаться состоявшимся при наличии одного участника (ранее для этого их необходимо было не менее... Как сообщает ведомство, теперь аукцион в ходе госзакупок будет считаться состоявшимся при наличии одного участника (ранее для этого их необходимо было не менее... читать дальше

.

Банк России сообщает о продлении ограничений на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Как указывается в пресс-релизе регулятора, "такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября еще на 6... Как указывается в пресс-релизе регулятора, "такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября еще на 6... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings ухудшило прогноз роста ВВП в следующем году для стран с развивающейся экономикой (emerging markets, EM), в том числе для Китая. Теперь аналитики предполагают повышение экономики этих государств на 4%... Теперь аналитики предполагают повышение экономики этих государств на 4%... читать дальше

.

Юрлица вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора смогут покупать ценные бумаги недружественных эмитентов без ограничений, принял решение Банк России, сообщается на сайте регулятора. Акции "СПБ биржи" взлетели на торгах "Московской биржи" в четверг... Акции "СПБ биржи" взлетели на торгах "Московской биржи" в четверг... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8888 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5572 руб. Минимальный курс доллара США составил 55,265 руб., максимальный - 58,205 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 55,265 руб., максимальный - 58,205 руб. Было... читать дальше

.

Банк России задумался о подготовке отдельного федерального закона, которым будет регулироваться деятельность ценовых информационных агентств. "Мы прорабатываем вопрос возможной разработки закона об информационных агентствах. Установить для них определенные требования,... "Мы прорабатываем вопрос возможной разработки закона об информационных агентствах. Установить для них определенные требования,... читать дальше

.

Петербург попал в программу Ростуризма по льготному кредитованию строительства и реконструкции отелей, сообщает пресс-служба городской администрации в четверг. "Ростуризм отобрал в этом году 51 инвестиционный проект суммарно на 13,5 тыс. номеров, которые поддержаны в... "Ростуризм отобрал в этом году 51 инвестиционный проект суммарно на 13,5 тыс. номеров, которые поддержаны в... читать дальше

.

Минфин РФ изучает возможность перехода исчисления налога на недвижимость организаций для всех объектов по кадастровой стоимости, но вносить законопроекты о таких изменениях в ближайшие три года не планирует, сообщила пресс-служба министерства. В "Основных направления... В "Основных направления... читать дальше

.

РФ в 2023 году планирует выделить ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) на создание российско-китайского пассажирского самолета CR929 около 897 млн руб., следует из проекта бюджета на ближайшую трехлетку. Финансирование проекта "широкофюзеляжного... Финансирование проекта "широкофюзеляжного... читать дальше

.

Американские фондовые индексы снижаются на фоне общего ухода инвесторов от рисков. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:00 мск снизился на 470,89 пункта (1,59%) и составил 29212,85 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:00 мск снизился на 470,89 пункта (1,59%) и составил 29212,85 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 73,83... Standard & Poor's 500 опустился на 73,83... читать дальше

.

АКРА подтвердило рейтинг АО "Росгео" и облигаций компании на уровне А(RU), изменив прогноз с негативного на стабильный, говорится в сообщении агентства. Изменение прогноза обусловлено позитивными ожиданиями АКРА относительно финансовых результатов компании за 2022 год,... Изменение прогноза обусловлено позитивными ожиданиями АКРА относительно финансовых результатов компании за 2022 год,... читать дальше

.

Минфин в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 5,9 млрд рублей (эквивалент $102 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2035 году, сообщило... читать дальше

.