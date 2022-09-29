Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 944 млрд руб.

29 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 944 млрд руб.

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Авиакомпания Red Wings этой осенью запустит регулярные рейсы из Москвы в египетские курортные города Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Согласно сообщению компании, полеты будут выполняться по три раза в неделю из аэропорта "Домодедово": в Хургаду - с 30 октября, в Шарм-эль-Шейх... Согласно сообщению компании, полеты будут выполняться по три раза в неделю из аэропорта "Домодедово": в Хургаду - с 30 октября, в Шарм-эль-Шейх... читать дальше

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В августе выпуск автомобилей в Великобритании увеличился на 34% в годовом выражении, до 49,901 тыс. машин, рост зафиксирован по итогам четвертого месяца подряд, свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Несмотря на рост, августовский... Несмотря на рост, августовский... читать дальше

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В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 38,7 тыс. случаев, скончались 109 пациентов с COVID-19, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "В РФ выявлено 38 739 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций... "В РФ выявлено 38 739 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций... читать дальше

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Дочерний банк в РФ французской группы Credit Agricole перестал осуществлять депозитарную и брокерскую деятельность, соответствующее уведомление размещено на сайте кредитной организации. ЦБ в среду сообщил, что аннулировал лицензии профессионального участника рынка... ЦБ в среду сообщил, что аннулировал лицензии профессионального участника рынка... читать дальше

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В январе-августе 2022 года в РФ было выдано автокредитов на сумму 432,9 млрд руб. или на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (721,5 млрд руб.), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ), По сравнению с 8 месяцами "пандемийного" 2020 года... читать дальше

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Шведская Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, резко сократила чистую прибыль в третьем финансовом квартале из-за масштабного списания, вызванного сворачиванием операций в России. Как говорится в пресс-релизе H&M, чистая... Как говорится в пресс-релизе H&M, чистая... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 944 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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"Московская биржа" планирует активно развивать рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), расширяя как круг участников, так и количество доступных им активов. "Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы больше и больше участников приходило на этот рынок.... читать дальше

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Россия рассчитывает нарастить экспорт пшеницы в Алжир, сообщил Минсельхоз по итогам заседания российско-алжирской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло под председательством министра сельского хозяйства РФ... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,41 пункта (0,683%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1977,27 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 0,7 пункта (0,065%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 0,7 пункта (0,065%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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В администрации президента США Джо Байдена обеспокоены рыночной волатильностью, вызванной новой экономической программой британского правительства, и ищут способы призвать премьера Лиз Трасс умерить объявленное масштабное снижение налогов, пишет Bloomberg со ссылкой на... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал уверенным ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Вчера большинство европейских рынков акций завершило торги на подъеме. Вчера большинство европейских рынков акций завершило торги на подъеме. Американские фондовые индексы выросли в среду на фоне попыток Банка Англии ограничить... Американские фондовые индексы выросли в среду на фоне попыток Банка Англии ограничить... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,06/69,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 197 коп., Cредний курс продажи...

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Производство сельхозпродукции в РФ в этом году может вырасти на 0,5% против падения на 0,9% в 2021 году. Такой прогноз содержится в презентации Минсельхоза. По итогам первого полугодия рост производства составил 1,8% (снижение на 0,1% год назад), за 8 месяцев - 4,6%... По итогам первого полугодия рост производства составил 1,8% (снижение на 0,1% год назад), за 8 месяцев - 4,6%... читать дальше

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9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-310 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) предлагает в рамках восьмого пакета антироссийских санкций запретить импорт из России ряда изделий из стали, а также ввести запрет на поставки в РФ полупроводников и некоторых бытовых товаров, сообщает издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его... читать дальше

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