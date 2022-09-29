29 сентября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
29 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Август 2022
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Август 2022
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Сентябрь 2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 18 по 24 сентября
|15:30
|Изменение ВВП США
|II квартал 2022
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Июль 2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 11 по 17 сентября
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Сентябрь 2022
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Сентябрь 2022
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 сентября 2022 года 11:26
Авиакомпания Red Wings этой осенью запустит регулярные рейсы из Москвы в египетские курортные города Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
Согласно сообщению компании, полеты будут выполняться по три раза в неделю из аэропорта "Домодедово": в Хургаду - с 30 октября, в Шарм-эль-Шейх... читать дальше
.
29 сентября 2022 года 11:18
В августе выпуск автомобилей в Великобритании увеличился на 34% в годовом выражении, до 49,901 тыс. машин, рост зафиксирован по итогам четвертого месяца подряд, свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
Несмотря на рост, августовский... читать дальше
.
29 сентября 2022 года 11:10
В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 38,7 тыс. случаев, скончались 109 пациентов с COVID-19, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба.
"В РФ выявлено 38 739 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций... читать дальше
.
29 сентября 2022 года 11:03
Дочерний банк в РФ французской группы Credit Agricole перестал осуществлять депозитарную и брокерскую деятельность, соответствующее уведомление размещено на сайте кредитной организации.
ЦБ в среду сообщил, что аннулировал лицензии профессионального участника рынка... читать дальше
.
29 сентября 2022 года 10:54
В январе-августе 2022 года в РФ было выдано автокредитов на сумму 432,9 млрд руб. или на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (721,5 млрд руб.), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ), По сравнению с 8 месяцами "пандемийного" 2020 года... читать дальше
.
29 сентября 2022 года 10:43
Шведская Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, резко сократила чистую прибыль в третьем финансовом квартале из-за масштабного списания, вызванного сворачиванием операций в России.
Как говорится в пресс-релизе H&M, чистая... читать дальше
.
29 сентября 2022 года 10:35
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 944 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
29 сентября 2022 года 10:35
"Московская биржа" планирует активно развивать рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), расширяя как круг участников, так и количество доступных им активов. "Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы больше и больше участников приходило на этот рынок.... читать дальше
.
29 сентября 2022 года 10:27
Россия рассчитывает нарастить экспорт пшеницы в Алжир, сообщил Минсельхоз по итогам заседания российско-алжирской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло под председательством министра сельского хозяйства РФ... читать дальше
.
29 сентября 2022 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,41 пункта (0,683%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1977,27 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 0,7 пункта (0,065%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.
29 сентября 2022 года 10:13
В администрации президента США Джо Байдена обеспокоены рыночной волатильностью, вызванной новой экономической программой британского правительства, и ищут способы призвать премьера Лиз Трасс умерить объявленное масштабное снижение налогов, пишет Bloomberg со ссылкой на... читать дальше
.
29 сентября 2022 года 10:04
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал уверенным ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры.
Вчера большинство европейских рынков акций завершило торги на подъеме.
Американские фондовые индексы выросли в среду на фоне попыток Банка Англии ограничить... читать дальше
.
29 сентября 2022 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,06/69,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 197 коп., Cредний курс продажи...
.
29 сентября 2022 года 09:54
Производство сельхозпродукции в РФ в этом году может вырасти на 0,5% против падения на 0,9% в 2021 году. Такой прогноз содержится в презентации Минсельхоза.
По итогам первого полугодия рост производства составил 1,8% (снижение на 0,1% год назад), за 8 месяцев - 4,6%... читать дальше
.
29 сентября 2022 года 09:45
9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-310 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
.
29 сентября 2022 года 09:45
Еврокомиссия (ЕК) предлагает в рамках восьмого пакета антироссийских санкций запретить импорт из России ряда изделий из стали, а также ввести запрет на поставки в РФ полупроводников и некоторых бытовых товаров, сообщает издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его... читать дальше
.