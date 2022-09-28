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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 16 сентября по 23 сентября на 215 тыс. баррелей, бензина - упали на 2422 тыс. баррелей
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28 сентября 2022 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 16 сентября по 23 сентября на 215 тыс. баррелей, бензина - упали на 2422 тыс. баррелей
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28 сентября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 215 тыс. баррелей - до 430,559 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2422 тыс. баррелей и составили 212,188 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2891 тыс. баррелей, достигнув 114,359 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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