.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1064,9 млрд руб.
.
28 сентября 2022 года 10:37
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1064,9 млрд руб.
|0
28 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 1064,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 801,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 сентября 2022 года 13:15
"Московская биржа" в связи с ростом операций в китайских юанях на валютном и долговом рынках расширила возможности участников денежного рынка для управления юаневой ликвидностью. Как говорится в сообщении биржи, с 26 сентября для участников торгов денежного рынка стали... читать дальше
.28 сентября 2022 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,32 пункта (1,399%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1980,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2018,45 (+3,33%) пункта,... читать дальше
.28 сентября 2022 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 61,3163 руб.
Максимальное значение за неделю (с 21 сентября по 28 сентября) - 61,3163 руб. за доллар, минимальное значение - 58,1578 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,27 руб. Это автоматическое сообщение.
.28 сентября 2022 года 13:05
Международный валютный фонд (МВФ) оценил масштабный пакет мер по снижению налогов и другие меры правительства Великобритании, которые привели к падению фунта стерлингов и резкому росту доходности гособлигаций, предупредив, что крупные и нецелевые финансовые расходы создают риски... читать дальше
.28 сентября 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 59,15/68,59 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 116 коп., Cредний курс продажи упал на...
.28 сентября 2022 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 61,32/70,34 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,32/70,34 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 217 коп., Cредний курс продажи...
.28 сентября 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 28 сентября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 63,5/66,95 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,5/66,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 15 коп., средний...
.28 сентября 2022 года 12:47
Сегодня европейские рынки акций падают в ходе торгов, следуя динамике основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:30 мск упал на 1,69% и составил 381,66 пункта. Британский фондовый... читать дальше
.28 сентября 2022 года 12:41
Минсельхоз РФ ожидает стабилизации или снижения цен на сахар и роста цен на пшеницу. "Мы понимаем, что мировая цена на пшеницу будет расти, сейчас она уже начала рост", - сказала первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным... читать дальше
.28 сентября 2022 года 12:33
Индексация тарифов ЖКХ в России с 1 декабря может добавить годовой инфляции 0,5 процентного пункта, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин. "Этот эффект порядка половины процентного пункта добавит", - сказал Заботкин в кулуарах банковского форума... читать дальше
.28 сентября 2022 года 12:33
ВТБ разместит 28 сентября однодневные бонды серии КС-4-308 на 50 млрд руб. по цене 99,9787% от номинала
8 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-308 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9787% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,78%... читать дальше
.28 сентября 2022 года 12:25
Китай в среду официально запустил строительство очередной ветки трубопровода в рамках проекта поставки природного газа с запада на восток Китая, сообщает агентство "Синьхуа". Четвертая нитка газопровода "Запад-Восток" общей протяженностью 3,34 тыс. километров берет... читать дальше
.
28 сентября 2022 года 12:17
Правительство РФ направило в Госдуму проект федерального бюджета на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг., сообщила пресс-служба кабинета министров. На прошлой неделе правительство одобрило его основные параметры. Предполагалось, что доходы федерального бюджета в... читать дальше
.28 сентября 2022 года 12:09
По состоянию на на 15 сентября отгрузка нефти на морском терминале "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) достигла 41,5 млн тонн, за период с начала 2022 года на середину сентября на терминале в Южной Озереевке было обработано 382 танкера, сообщает КТК. КТК с... читать дальше
.28 сентября 2022 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 53 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1121 руб. Минимальный курс юаня составил 8,065 руб., максимальный - 8,18 руб. Было заключено 2673 сделки.... читать дальше
.28 сентября 2022 года 11:52
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 40 тыс. случаев, скончались 111 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду. "В РФ выявлено 40 017 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.