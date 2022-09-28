ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 58,1756 руб., евро - 55,9953 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 55,9953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,75 коп.

28 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 58,1756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,66 коп.

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"Московская биржа" в связи с ростом операций в китайских юанях на валютном и долговом рынках расширила возможности участников денежного рынка для управления юаневой ликвидностью. Как говорится в сообщении биржи, с 26 сентября для участников торгов денежного рынка стали... Как говорится в сообщении биржи, с 26 сентября для участников торгов денежного рынка стали... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,32 пункта (1,399%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1980,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2018,45 (+3,33%) пункта,... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 21 сентября по 28 сентября) - 61,3163 руб. за доллар, минимальное значение - 58,1578 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,27 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Международный валютный фонд (МВФ) оценил масштабный пакет мер по снижению налогов и другие меры правительства Великобритании, которые привели к падению фунта стерлингов и резкому росту доходности гособлигаций, предупредив, что крупные и нецелевые финансовые расходы создают риски... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 59,15/68,59 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 116 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,32/70,34 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 217 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,5/66,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 15 коп., средний...

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Сегодня европейские рынки акций падают в ходе торгов, следуя динамике основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:30 мск упал на 1,69% и составил 381,66 пункта. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:30 мск упал на 1,69% и составил 381,66 пункта. Британский фондовый... Британский фондовый... читать дальше

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Минсельхоз РФ ожидает стабилизации или снижения цен на сахар и роста цен на пшеницу. "Мы понимаем, что мировая цена на пшеницу будет расти, сейчас она уже начала рост", - сказала первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным... читать дальше

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Индексация тарифов ЖКХ в России с 1 декабря может добавить годовой инфляции 0,5 процентного пункта, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин. "Этот эффект порядка половины процентного пункта добавит", - сказал Заботкин в кулуарах банковского форума... "Этот эффект порядка половины процентного пункта добавит", - сказал Заботкин в кулуарах банковского форума... читать дальше

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8 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-308 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9787% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,78%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,78%... читать дальше

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Китай в среду официально запустил строительство очередной ветки трубопровода в рамках проекта поставки природного газа с запада на восток Китая, сообщает агентство "Синьхуа". Четвертая нитка газопровода "Запад-Восток" общей протяженностью 3,34 тыс. километров берет... Четвертая нитка газопровода "Запад-Восток" общей протяженностью 3,34 тыс. километров берет... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета РФ на 2023-2025 годы Правительство РФ направило в Госдуму проект федерального бюджета на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг., сообщила пресс-служба кабинета министров. На прошлой неделе правительство одобрило его основные параметры. Предполагалось, что доходы федерального бюджета в... На прошлой неделе правительство одобрило его основные параметры. Предполагалось, что доходы федерального бюджета в... читать дальше

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По состоянию на на 15 сентября отгрузка нефти на морском терминале "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) достигла 41,5 млн тонн, за период с начала 2022 года на середину сентября на терминале в Южной Озереевке было обработано 382 танкера, сообщает КТК. КТК с... КТК с... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 53 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1121 руб. Минимальный курс юаня составил 8,065 руб., максимальный - 8,18 руб. Было заключено 2673 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,065 руб., максимальный - 8,18 руб. Было заключено 2673 сделки.... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 40 тыс. случаев, скончались 111 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду. "В РФ выявлено 40 017 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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