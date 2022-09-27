ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 сентября в размере 58,1756 руб.

27 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 58,1756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,66 коп.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против РФ наносят ущерб экономике Европы, и европейские страны ожидают от властей ЕС ответа, как долго еще продлится такая ситуация. "Предприятия в Европе с трудом справляются или не справляются вовсе с ценами на... "Предприятия в Европе с трудом справляются или не справляются вовсе с ценами на... читать дальше

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Банкноты с портретом короля Карла III начнут выпускать в обращение с середины 2024 года, проинформировал Банк Англии. Выпустят и новые монеты, однако в банке отметили, что пока неизвестно, какой именно портрет короля используют для новых банкнот и монет. Ожидается, что... Выпустят и новые монеты, однако в банке отметили, что пока неизвестно, какой именно портрет короля используют для новых банкнот и монет. Ожидается, что... читать дальше

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Тарифы за проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования (в так называемом "регулируемом сегменте") с 1 октября будут проиндексированы на 6,52%, следует из приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, опубликованного на официальном... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до 108 пунктов по сравнению с пересмотренными 103,6 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это максимальный уровень за последние пять... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1441 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,2027 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,8825 руб., максимальный - 59,17 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 57,8825 руб., максимальный - 59,17 руб. Было... читать дальше

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Союз старателей России просит гарантировать выкуп государством всего добываемого в стране золота по цене, определяемой правительством, но не ниже 4,3 тыс. рублей за грамм. Для сравнения, текущая учетная цена ЦБ РФ, привязанная к бенчмарку Лондонской ассоциации рынка... Для сравнения, текущая учетная цена ЦБ РФ, привязанная к бенчмарку Лондонской ассоциации рынка... читать дальше

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Министерство финансов Белоруссии в 2023 году ожидает дефицит республиканского бюджета на уровне 3-4 млрд белорусских рублей ($1,2-1,6 млрд по текущему курсу), сообщил министр финансов Юрий Селиверстов. "Бюджет мы планируем с дефицитом, потому что пока есть тенденция к... "Бюджет мы планируем с дефицитом, потому что пока есть тенденция к... читать дальше

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Минфин РФ ставит задачу активно участвовать на внутреннем долговом рынке, но не будет размещать облигации федерального займа (ОФЗ) "в ущерб доходности", заявил "Интерфаксу" министр финансов Антон Силуанов. "Сейчас отменили аукционы на прошлой неделе, и на этой не будем... "Сейчас отменили аукционы на прошлой неделе, и на этой не будем... читать дальше

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В августе продажи новых домов в США выросли на 28,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 685 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны. Темпы подъема показателя стали максимальными с июня 2020 года. В июле, согласно пересмотренным данным, было... В июле, согласно пересмотренным данным, было... читать дальше

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Американские фондовые индексы активно растут во вторник, восстанавливаясь после наблюдавшегося в последние дни снижения. "Мы наблюдаем некоторое восстановление аппетита к риску во вторник после очень слабого начала недели", - написали стратеги Citigroup. Индекс Dow... Индекс Dow... читать дальше

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Китайские власти объявили о продлении налоговых послаблений при покупке транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) до конца 2023 года, сообщает агентство "Синьхуа". Этот шаг направлен на поддержку развития индустрии NEV и стимулирование потребления,... Этот шаг направлен на поддержку развития индустрии NEV и стимулирование потребления,... читать дальше

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Приобретение активов в рамках бюджетного правила, которое в следующем году возобновит свое действие, но в режиме переходного периода, в 2023 г. возможно, если цены будут выше заложенной в бюджете планки, заявил "Интерфаксу" глава Минфина РФ Антон Силуанов. "В следующем... "В следующем... читать дальше

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Белоруссия в 2023 году намерена обеспечить наибольший за последние 10 лет объем промышленного производства, заявил премьер-министр республики Роман Головченко на заседании президиума Совмина Белоруссии, где рассматривается макропрогноз на следующий год. "Прирост... "Прирост... читать дальше

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Акционеры ПАО "Соллерс Авто" на прошедшем внеочередном собрании приняли решение вернуть прежнее название компании - "Соллерс". Историческое название возвращается в связи с выходом компании из-под контроля прежнего основного акционера - ООО "Соллерс груп" (ныне ООО... Историческое название возвращается в связи с выходом компании из-под контроля прежнего основного акционера - ООО "Соллерс груп" (ныне ООО... читать дальше

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Французское правительство недовольно попытками Испании вернуться к проекту прокладки газопровода MidCat, который поставлял бы до 7 млрд кубометров природного газа в год с регазификационных терминалов в Каталонии на юго-запад Франции, пишет Financial Times. Испания вновь... Испания вновь... читать дальше

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Правительство РФ готово компенсировать заказчикам до 80% расходов, необходимых на доработку российского ПО под их потребности; при этом покупатель должен будет полностью отказаться от иностранного софта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы поможем там, где... "Мы поможем там, где... читать дальше

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