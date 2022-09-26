Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,0953 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,001 руб., максимальный - 8,187 руб. Было заключено 58990 сделок. Объем торгов составил 86466,27 млн руб., что на 70% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,12 руб. за юань.

26 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 420 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,0953 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 34061,753 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2845,930 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3936,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,9764 руб. Минимальный курс евро составил 55,0325 руб., максимальный - 58,9725 руб. Было... Минимальный курс евро составил 55,0325 руб., максимальный - 58,9725 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1047 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,0497 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,2 руб., максимальный - 59,2375 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 57,2 руб., максимальный - 59,2375 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 420 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,0953 руб. Минимальный курс юаня составил 8,001 руб., максимальный - 8,187 руб. Было заключено 58990 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,001 руб., максимальный - 8,187 руб. Было заключено 58990 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги падением на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, а также сохраняющейся геополитической напряженности в связи с проходящими референдумами в ряде регионов Украины и санкционного давления Запада на РФ. Индекс МосБиржи опускался ниже 1900... читать дальше

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Доля в общих сборах "неблагополучных" регионов с точки зрения результатов операций по ОСАГО составила 7,2%, доля в выплатах оказалась на уровне 12,5% за скользящий год с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года, сообщает Банк России в "Мониторинге региональных рисков... читать дальше

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Индексация тарифов на услуги ЖКХ с 1 декабря 2022 года уже учтена в действующем прогнозе по инфляции в РФ в 2022 году на уровне 12,4%, сообщили "Интерфаксу" в Минэкономразвития. "Индексация тарифов с 1 декабря в 9% уже включена в прогноз по инфляции в 12,4% на 2022... "Индексация тарифов с 1 декабря в 9% уже включена в прогноз по инфляции в 12,4% на 2022... читать дальше

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АПК РФ экспортирует в среднем около 16% производимой в год продукции, по некоторым видам этот показатель значительно выше, сообщил руководитель центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий Краснов на пресс-конференции в понедельник в Москве. "Сегодня можем говорить, что... "Сегодня можем говорить, что... читать дальше

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Британские власти объявили о новых санкциях против РФ - за референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины, говорится в пресс-релизе МИД Великобритании. Согласно заявлению, в санкционные списки внесли 94 физических лица и структуры, в том числе 33... Согласно заявлению, в санкционные списки внесли 94 физических лица и структуры, в том числе 33... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 770 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,0586 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,475 руб., максимальный - 58,98 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 57,475 руб., максимальный - 58,98 руб. Было... читать дальше

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Цены на золото опустились до минимума почти за 2,5 года на фоне роста курса доллара США до рекорда за последние 20 лет и доходности десятилетних гособлигаций до максимума с 2010 года, сообщает MarketWatch. Котировки декабрьских контрактов на Нью-йоркской товарной бирже... Котировки декабрьских контрактов на Нью-йоркской товарной бирже... читать дальше

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Компании, которые только недавно вышли на открытый рынок, вошли в число худших при обвале стоимости акций в этом году, что способствовало замораживанию рынку IPO, пишет The Wall Street Journal. Акции примерно 87% компаний, которые провели IPO в прошлом году, сейчас... Акции примерно 87% компаний, которые провели IPO в прошлом году, сейчас... читать дальше

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Цены на нефть перешли сегодня ближе к вечеру к росту после обвала до январских минимумов в конце прошлой недели. Давление на нефтяной рынок оказывали опасения мировой рецессии, высокий уровень инфляции и устойчивость доллара США, подрывающая спрос. Тревоги по поводу... Давление на нефтяной рынок оказывали опасения мировой рецессии, высокий уровень инфляции и устойчивость доллара США, подрывающая спрос. Тревоги по поводу... читать дальше

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Американские фондовые индексы торгуются без единой динамики в ходе сессии понедельника. Рынок по-прежнему обеспокоен перспективами рецессии в глобальной экономике из-за быстрого повышения процентных ставок центробанками мира для борьбы с инфляцией, бьющей многолетние... читать дальше

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В КНР на конец прошлого года насчитывалось 9,25 млрд банковских карт, свидетельствуют данные Китайской ассоциации банков. В 2021 году в стране было выпущено 270 млн банковских карт, что на 3% превышает показатель за предыдущий год. Объем транзакций по ним увеличился на 33,8% и...

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6 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-306 на 20 млрд 255,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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