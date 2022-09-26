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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 сентября в размере 57,999 руб.
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26 сентября 2022 года 16:08

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 сентября в размере 57,999 руб.

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26 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 57,999 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,16 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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