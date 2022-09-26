ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 сентября в размере 58,1006 руб., евро - 56,4751 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 сентября, составляет 56,4751 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,46 руб.

26 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 сентября, составляет 58,1006 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,73, руб.

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Общий объем выпуска облигаций в Китае в августе превысил 5,28 трлн юаней ($755 млрд), сообщил Народный банк КНР. В том числе были эмитированы госбумаги на 1,04 трлн юаней, бонды местных правительств - на 390,9 млрд юаней. Объем размещения корпоративных облигаций... Объем размещения корпоративных облигаций... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) упали по итогам сегодняшних торгов, гонконгский индикатор завершил торги на минимуме за 13 лет. Давление на азиатские рынки оказывают растущие опасения, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими... Давление на азиатские рынки оказывают растущие опасения, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими... читать дальше

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Китайский производитель электромобилей Li Auto, акции которого торгуются в Нью-Йорке, ухудшил прогноз поставок машин на третий квартал из-за дефицита необходимых в производстве микрочипов. Теперь Li Auto ожидает поставить около 25,5 тыс. электромобилей в июле-сентябре,... Теперь Li Auto ожидает поставить около 25,5 тыс. электромобилей в июле-сентябре,... читать дальше

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Инвесторы в США покупают рекордное количество контрактов для страхования рисков на фоне распродажи, которая уже привела к падению стоимости американских акций на несколько триллионов долларов, пишет Financial Times. Объем покупки опционов put и ETF существенно растет,... Объем покупки опционов put и ETF существенно растет,... читать дальше

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Доходность британских госбумаг растет сегодня в связи с ожиданиями, что Банку Англии придется резко поднять ставку, поскольку крупные налоговые стимулы, объявленные правительством страны на прошлой неделе, приведут к дальнейшему усилению инфляции. Процентная ставка... Процентная ставка... читать дальше

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В 2023 году финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства РФ может составить 337 млрд 354 млн рублей, что на 32 млрд 617,6 млн рублей больше, чем было предусмотрено утвержденными ранее параметрами бюджета (ФЗ-390), говорится в пояснительной записке к проекту бюджета,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 200,24 пункта (9,581%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1889,63 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2051 (-1,86%) пункта,... читать дальше

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В ходе торгов днем индекс МосБиржи упал ниже 1900 пунктов. По состоянию на 13:07 мск снижение индикатора составило 11,85% - до 1842,19 пункта. Индекс РТС на то же время обвалился на 12,17% и составил 1002,88 пункта. Индекс РТС на то же время обвалился на 12,17% и составил 1002,88 пункта.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,6/69,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 60 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,87/70,12 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 272 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 60,11/69,51 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 188 коп., Cредний курс продажи вырос...

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ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 45-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019... Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019... читать дальше

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2023 год до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,8%. Военная операция России на территории Украины будет стоить глобальной экономике $2,8 млрд потерянного ВВП до конца следующего... Военная операция России на территории Украины будет стоить глобальной экономике $2,8 млрд потерянного ВВП до конца следующего... читать дальше

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Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны снова снизился в сентябре, обновив минимум с мая 2020 года на опасениях усугубления энергетического кризиса. Значение индикатора, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, в этом... Значение индикатора, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, в этом... читать дальше

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ОЭСР улучшила прогноз по ВВП РФ на 2022 год Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела прогноз сокращения российской экономики в текущем году в лучшую сторону и теперь ожидает, что ВВП России сократится на 5,5% вместо ожидавшегося в июне падения на 10%. Прогноз на 2023 год тем... Прогноз на 2023 год тем... читать дальше

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В ходе сегоняшних торгов европейские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:55 мск понизился на 0,18% и составил 389,68 пункта. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:55 мск понизился на 0,18% и составил 389,68 пункта. Британский фондовый индекс FTSE 100 к 11:39 мск просел... Британский фондовый индекс FTSE 100 к 11:39 мск просел... читать дальше

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