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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 сентября в размере 58,1006 руб., евро - 56,4751 руб.
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26 сентября 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 сентября в размере 58,1006 руб., евро - 56,4751 руб.
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26 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 сентября, составляет 58,1006 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,73, руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 сентября, составляет 56,4751 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,46 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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