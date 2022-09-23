.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,3701 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ Минэкономразвития ждет не раньше 2024 года
Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 2,6% в 2024 и 2025 годах. Инфляция к концу этого года замедлится до 12,4%. В 2022 году доходы россиян снизятся на 2%
 
Численность зарегистрированных безработных в России остается на уровне 0,9%
Численность зарегистрированных безработных в России остается на уровне 0,9% от общей численности работников, количество безработных сократилась за неделю на 7,4 тыс., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной...
 
Доля безналичных платежей по итогам 2-го квартала в РФ превысила 77%
Доля безналичных платежей по итогам второго квартала 2022 года продолжила расти, превысила 77%, заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина. "Россия продолжает занимать лидирующие позиции в мире по темпу роста...
 
Рынку не хватает времени на внедрение новых стандартов кредитных страховок
Страховщики и банкиры просят ЦБ дать им переходный период после вступления в силу новых требований к страховкам, которые продаются вместе с потребкредитами, - Ассоциация банков России (АБР) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направили...
 
23 сентября 2022 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,3701 руб.

 0  
23 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24236 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3701 руб.

Минимальный курс евро составил 54,89 руб., максимальный - 58,8475 руб. Было заключено 29186 сделок. Объем торгов составил 77889,32 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,3 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
23 сентября 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 сентября снизилась на 3,73% и составила 36907,683 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 36907,683 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1430,917 млрд руб., или на...
.
23 сентября 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,3701 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24236 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3701 руб.

Минимальный курс евро составил 54,89 руб., максимальный - 58,8475 руб. Было заключено 29186...    читать дальше
.
23 сентября 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 57,945 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16386 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,945 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,6525 руб., максимальный - 60,35 руб. Было...    читать дальше
.
23 сентября 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1373 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2783 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1373 руб.

Минимальный курс юаня составил 7,94 руб., максимальный - 8,401 руб. Было заключено 121105 сделок....    читать дальше
.
23 сентября 2022 года 18:57
Рынок российских акций снизился на 2,8-4,6%
Рынок акций РФ завершил торги падением на фоне геополитической напряженности из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ, а также из-за ухудшения общемировой конъюнктуры на фоне опасений мировой рецессии. Индекс МосБиржи упал в район...    читать дальше
.
23 сентября 2022 года 18:46
Акционеры "ФосАгро" одобрили дивиденды из расчета 780 рублей на акцию
Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов из расчета 780 рублей на акцию, сообщила компания. Выплата включает финальные дивиденды за 2021 год и промежуточные за 1-е полугодие 2022 года. Общая сумма выплат составит 101 млрд рублей.

Датой закрытия реестра для...    читать дальше
.
23 сентября 2022 года 18:39
Подъема рынка акций США в последние дни уходящего года не будет, считают аналитики
Подъем рынка акций США в последние дни уходящего года, так называемое ралли Санта Клауса, может не случиться, прогнозируют аналитики Citigroup.

Учитывая, что об изменении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы не может быть и речи, внимание оставшихся...    читать дальше
.
23 сентября 2022 года 18:30
Структура "Аэрофлота" учредила компанию по разработка программного обеспечения
ООО "Аэрофлот-финанс" (100%-я "дочка" ПАО "Аэрофлот", держатель квазиказначейских акций общества) учредило компанию, основной вид деятельности которой - разработка компьютерного программного обеспечения, следует из данных ЕГРЮЛ.

Компания названа "А-Системс" (по аналогии...    читать дальше
.
23 сентября 2022 года 18:19
Банк России выявил страховые программы с низкой клиентской ценностью в потребительском кредитовании в 1-м полугодии
Банк России выявил страховые программы с низкой клиентской ценностью в потребительском кредитовании за первое полугодие 2022 года при анализе рынка, сообщил заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Сергей...    читать дальше
.
23 сентября 2022 года 18:11
Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих на 4%
Президент России Владимир Путин постановил проиндексировать зарплаты лиц, замещающих государственные должности и должности федеральной гражданской службы, на 4%.

Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой...
.
23 сентября 2022 года 18:05
Совет ЕЭК продлил действие порога беспошлинного ввоза товаров физлицами в 1 тыс. евро до 1 апреля будущего года
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял сегодня решение о продлении действия повышенного в апреле этого года до 1 тыс. евро порога для беспошлинного ввоза в Евразийский экономической союз (ЕАЭС) товаров для личного пользования.

Повышенный порог будет...    читать дальше
.
23 сентября 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,9816 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16076 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,9816 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,64 руб., максимальный - 60 руб. Было заключено...    читать дальше
.
23 сентября 2022 года 17:57
Цены на нефть усилили падение
Цены на нефть усилили падение вечером, завершая в минусе четвертую неделю подряд, несмотря на перспективы снижения предложения на рынке.

Давление на рынок оказывают опасения рецессии в глобальной экономике в результате подъема процентных ставок центробанками по всему...    читать дальше
.
23 сентября 2022 года 17:46
Россия выступает за срочную реформу ВТО - Минэкономразвития
Россия выступает за срочную реформу ВТО для достижения стабильной и справедливой торговой среды, заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев, выступая на сессии, посвященной реформе ВТО, в рамках встречи министров торговли, инвестиций и промышленности...    читать дальше
.
23 сентября 2022 года 17:38
"Русснефть" в 1-м полугодии увеличила добычу нефти на 6,9%
Добыча "Русснефти" в первом полугодии 2022 года составила 3,41 млн т, сообщается в отчете компании. За аналогичный период 2021 года "Русснефть" добыла 3,191 млн т. Таким образом, показатель вырос на 6,9%. Добыча природного газа составила 154 млн куб. м. (рост на 13,2%),...    читать дальше
.
23 сентября 2022 года 17:31
Розничные продажи в Канаде в июле упали на 2,5%
В июле 2022 года розничные продажи в Канаде упали на 2,5% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано повышение показателя на 1%, свидетельствуют данные Статистического управления страны, опубликованные в пятницу. Аналитики ожидали снижение продаж всего на 2%. Это...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.