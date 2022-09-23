Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1373 руб.

Минимальный курс юаня составил 7,94 руб., максимальный - 8,401 руб. Было заключено 121105 сделок. Объем торгов составил 106801,36 млн руб., что на 115% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,092 руб. за юань.

23 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2783 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1373 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 36907,683 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1430,917 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24236 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3701 руб. Минимальный курс евро составил 54,89 руб., максимальный - 58,8475 руб. Было заключено 29186... Минимальный курс евро составил 54,89 руб., максимальный - 58,8475 руб. Было заключено 29186... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16386 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,945 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,6525 руб., максимальный - 60,35 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 56,6525 руб., максимальный - 60,35 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2783 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1373 руб. Минимальный курс юаня составил 7,94 руб., максимальный - 8,401 руб. Было заключено 121105 сделок.... Минимальный курс юаня составил 7,94 руб., максимальный - 8,401 руб. Было заключено 121105 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги падением на фоне геополитической напряженности из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ, а также из-за ухудшения общемировой конъюнктуры на фоне опасений мировой рецессии. Индекс МосБиржи упал в район... читать дальше

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Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов из расчета 780 рублей на акцию, сообщила компания. Выплата включает финальные дивиденды за 2021 год и промежуточные за 1-е полугодие 2022 года. Общая сумма выплат составит 101 млрд рублей. Датой закрытия реестра для... Датой закрытия реестра для... читать дальше

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Подъем рынка акций США в последние дни уходящего года, так называемое ралли Санта Клауса, может не случиться, прогнозируют аналитики Citigroup. Учитывая, что об изменении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы не может быть и речи, внимание оставшихся... Учитывая, что об изменении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы не может быть и речи, внимание оставшихся... читать дальше

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ООО "Аэрофлот-финанс" (100%-я "дочка" ПАО "Аэрофлот", держатель квазиказначейских акций общества) учредило компанию, основной вид деятельности которой - разработка компьютерного программного обеспечения, следует из данных ЕГРЮЛ. Компания названа "А-Системс" (по аналогии... Компания названа "А-Системс" (по аналогии... читать дальше

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Банк России выявил страховые программы с низкой клиентской ценностью в потребительском кредитовании за первое полугодие 2022 года при анализе рынка, сообщил заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Сергей... читать дальше

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Президент России Владимир Путин постановил проиндексировать зарплаты лиц, замещающих государственные должности и должности федеральной гражданской службы, на 4%. Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой... Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой...

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял сегодня решение о продлении действия повышенного в апреле этого года до 1 тыс. евро порога для беспошлинного ввоза в Евразийский экономической союз (ЕАЭС) товаров для личного пользования. Повышенный порог будет... Повышенный порог будет... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16076 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,9816 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,64 руб., максимальный - 60 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 56,64 руб., максимальный - 60 руб. Было заключено... читать дальше

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Цены на нефть усилили падение вечером, завершая в минусе четвертую неделю подряд, несмотря на перспективы снижения предложения на рынке. Давление на рынок оказывают опасения рецессии в глобальной экономике в результате подъема процентных ставок центробанками по всему... Давление на рынок оказывают опасения рецессии в глобальной экономике в результате подъема процентных ставок центробанками по всему... читать дальше

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Россия выступает за срочную реформу ВТО для достижения стабильной и справедливой торговой среды, заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев, выступая на сессии, посвященной реформе ВТО, в рамках встречи министров торговли, инвестиций и промышленности... читать дальше

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Добыча "Русснефти" в первом полугодии 2022 года составила 3,41 млн т, сообщается в отчете компании. За аналогичный период 2021 года "Русснефть" добыла 3,191 млн т. Таким образом, показатель вырос на 6,9%. Добыча природного газа составила 154 млн куб. м. (рост на 13,2%),... читать дальше

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В июле 2022 года розничные продажи в Канаде упали на 2,5% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано повышение показателя на 1%, свидетельствуют данные Статистического управления страны, опубликованные в пятницу. Аналитики ожидали снижение продаж всего на 2%. Это... читать дальше

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