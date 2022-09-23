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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,8344 руб.
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23 сентября 2022 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,8344 руб.
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23 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21757 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,8344 руб. Минимальный курс евро составил 54,8625 руб., максимальный - 58,945 руб. Было заключено 11276 сделок. Объем торгов составил 31441,82 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 54,9 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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