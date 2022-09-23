Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 832,7 млрд руб.

23 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 832,7 млрд руб.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,64/68,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 27 коп., Cредний курс продажи упал...

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"Аэрофлот" с 9 октября возобновит рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка), сообщил перевозчик. На начальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю. С 30 октября возобновятся полеты в Бангкок (Таиланд), также сообщила компания, они будут выполняться семь раз в... С 30 октября возобновятся полеты в Бангкок (Таиланд), также сообщила компания, они будут выполняться семь раз в... читать дальше

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Условий для того, чтобы отменить экспортную пошлину на зерно в РФ пока нет, считает вице-премьер Виктория Абрамченко, опираясь на позиции Минэкономразвития и Минсельхоза. "На сегодняшний день Минэкономразвития вместе с Минсельхозом анализируют постоянно ситуацию на... "На сегодняшний день Минэкономразвития вместе с Минсельхозом анализируют постоянно ситуацию на... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 14830 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 58,1006 руб. По... читать дальше

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Подразделение облачных технологий китайской IT компании Alibaba Group Holding инвестирует $1 млрд в развитие облачного бизнеса своих клиентов. Инвестиции Alibaba Cloud рассчитаны на три года и будут направлены как на финансовые (финансирование проектов), так и на... Инвестиции Alibaba Cloud рассчитаны на три года и будут направлены как на финансовые (финансирование проектов), так и на... читать дальше

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Урожай зерна в РФ в этом году может превысить 140 млн тонн, может быть на уровне 142 млн тонн, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко журналистам в Уфе. "Урожай зерновых у нас в этом году рекордный. Мы прогнозируем более 140 млн тонн, может быть даже будет 142 млн тонн, -... читать дальше

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В понедельник, 26 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $27,51 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 26 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 44 выпускам облигаций на общую сумму 3,87 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 26 сентября, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 59,08 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Британское Агентство по управлению госдолгом (Debt Management Office, DBO) повысило оценку потребностей государственного бюджета в заимствованиях на текущий финансовый год на 45% после анонсированного в пятницу масштабного сокращения налогов. Прогноз на этот фингод,... Прогноз на этот фингод,... читать дальше

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ЦБ РФ, объявивший накануне о снижении требований к уровню капитала банков для стимулирования кредитования и решения проблем с замороженными активами, планирует одновременно ужесточить требования к качеству собственных средств кредитных организаций. ЦБ в пятницу... ЦБ в пятницу... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21757 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,8344 руб. Минимальный курс евро составил 54,8625 руб., максимальный - 58,945 руб. Было заключено 11276... Минимальный курс евро составил 54,8625 руб., максимальный - 58,945 руб. Было заключено 11276... читать дальше

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Цены на нефть падают в пятницу, завершая в минусе четвертую неделю подряд, несмотря на перспективы снижения предложения на рынке. Давление на рынок оказывают опасения рецессии в глобальной экономике в результате подъема процентных ставок центробанками по всему миру. За... Давление на рынок оказывают опасения рецессии в глобальной экономике в результате подъема процентных ставок центробанками по всему миру. За... читать дальше

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы использованию платежной системы "Мир", сообщило агентство Bloomberg. Ранее турецкие Isbank и DenizBank заявили о приостановке приема карт "Мир" в связи с предупреждением управления по контролю за... Ранее турецкие Isbank и DenizBank заявили о приостановке приема карт "Мир" в связи с предупреждением управления по контролю за... читать дальше

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Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в январе-августе увеличился на 7,2% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 492,76 млрд юаней, сообщило министерство торговли страны. В долларовом выражении данный показатель вырос на 5,8% и достиг... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 81,85 пункта (3,736%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2109,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2190,66 (-0,01%) пункта,... читать дальше

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