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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 59,8318 руб., курс евро - в размере 58,9388 руб.
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23 сентября 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 59,8318 руб., курс евро - в размере 58,9388 руб.
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23 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 сентября, составляет 59,8318 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 103,67 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 сентября, составляет 58,9388 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 127,22 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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