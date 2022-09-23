ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 59,8318 руб., курс евро - в размере 58,9388 руб.

.

.

.

.

.

.

Аренда жилья в США в августе подешевела впервые за последние десять месяцев - с ноября 2021 года, свидетельствуют данные realtor.com.

Средняя стоимость аренды составила $1771 в месяц, что на $10 ниже июльского показателя.