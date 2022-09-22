Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 58,7937 руб.

Минимальный курс евро составил 57,5325 руб., максимальный - 60,46 руб. Было заключено 25350 сделок. Объем торгов составил 70661,15 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,6175 руб. за евро.

22 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,7937 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38338,600 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1219,473 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1972 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4156 руб. Минимальный курс юаня составил 8,274 руб., максимальный - 8,636 руб. Было заключено 65217 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,274 руб., максимальный - 8,636 руб. Было заключено 65217 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12921 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,5836 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,5625 руб., максимальный - 61,25 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 58,5625 руб., максимальный - 61,25 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,7937 руб. Минимальный курс евро составил 57,5325 руб., максимальный - 60,46 руб. Было заключено 25350... Минимальный курс евро составил 57,5325 руб., максимальный - 60,46 руб. Было заключено 25350... читать дальше

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2 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-304 на 22 млрд 750,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в небольшом плюсе, завершил четверг уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,82% и составил 2190,87 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,82% и составил 2190,87 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 6,12% - до 1174,61 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 6,12% - до 1174,61 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Процесс автоматической конвертации депозитарных расписок на акции российских эмитентов, которые учитываются в отечественных депозитариях, завершился, почти все компании его прошли, сообщила журналистам директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена... читать дальше

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В августе доля доллара США в международных расчетах повысилась по итогам третьего месяца подряд, в то время как использование евро снизилось до минимума более чем за 2 года, свидетельствуют данные расчетной системы SWIFT. Доля единой европейской валюты опустилась до... Доля единой европейской валюты опустилась до... читать дальше

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На реализацию национального проекта "Здравоохранение" в 2023 году планируется направить около 310 млрд рублей, в 2024 г. - 309 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, с которой ознакомился "Интерфакс". "Бюджетные ассигнования на финансовое... "Бюджетные ассигнования на финансовое... читать дальше

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Минфин РФ предлагает в 2023 г. ассигновать на приобретение драгметаллов и драгкамней 51,5 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2023-2025 гг., с которой ознакомился "Интерфакс". В текущем году лимит на приобретение составляет 44 млрд... В текущем году лимит на приобретение составляет 44 млрд... читать дальше

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Срок подачи заявлений на принудительную конвертацию депозитарных расписок российских компаний в акции может быть продлен еще на месяц - до 11 ноября 2022 года, сообщила журналистам директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына. "Срок заканчивается... "Срок заканчивается... читать дальше

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Переход на экологически чистую энергию набирает силу, однако в ряде отраслей необходимы более активные действия, чтобы достигнуть к 2050 году цели по углеродной нейтральности, говорится в сообщении Международного энергетического агентства (МЭА). "Существующие признаки... "Существующие признаки... читать дальше

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Банк России улучшил оценки роста розничного кредитования на 2022 год: ипотека вырастет темпом до 20%, потребительские кредиты - на 5-10%. "По ипотеке можем под 20% добраться, может быть, чуть ниже. У нас изначальный прогноз был 13-18%, наверное, по верхней планке... "По ипотеке можем под 20% добраться, может быть, чуть ниже. У нас изначальный прогноз был 13-18%, наверное, по верхней планке... читать дальше

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Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США продолжили расти на минувшей неделе на фоне повышения доходности американских гособлигаций, свидетельствуют данные ипотечной корпорации Freddie Mac. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке увеличилась до 6,29% на... Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке увеличилась до 6,29% на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12326 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,5892 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,5 руб., максимальный - 61,2375 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 58,5 руб., максимальный - 61,2375 руб. Было... читать дальше

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Российские банки вряд ли во 2-м полугодии 2022 года перекроют убытки 1-го полугодия и выйдут на прибыль по итогам года, считает директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов. "Пока мы видим за те месяцы, что прошли с 1-го полугодия,... "Пока мы видим за те месяцы, что прошли с 1-го полугодия,... читать дальше

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