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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 сентября
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22 сентября 2022 года 16:24

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 сентября

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22 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 23 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3215,84 (-40,85) руб./грамм; на серебро - 37,53 (-0,27) руб./грамм; на платину - 1783,21 (-38,73) руб./грамм; на палладий - 4176,21 (-41,05) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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