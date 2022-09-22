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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 сентября, составляет 58,9388 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 127,22 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 сентября, составляет 59,8318 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 103,67 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Международные резервы России на 16 сентября составили $557,7 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 9 сентября международные резервы равнялись $557,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,3 млрд, или на 0,05%. По состоянию на 9 сентября международные резервы равнялись $557,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,3 млрд, или на 0,05%. Международные резервы... Международные резервы... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,67/69,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 38 коп., Cредний курс продажи упал...

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Проект бюджета РФ на 2023-2025 годы предполагает снижение добычи нефти в стране с 515 млн т в 2022 году до 490 млн т в 2023 году с последующим повышением в 2024 году до 495 млн т и до 505 млн т - в 2025 году, говорится в пояснительной записке к законопроекту о бюджете, с текстом... читать дальше

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Право российских эмитентов не раскрывать некоторую информацию может быть продлено и после конца 2022 года, этот вопрос обсуждается, но все же нужно возвращаться к полноценному раскрытию данных, сообщила журналистам директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена... читать дальше

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Правление "Газпрома" предлагает увеличить размер инвестиционной программы головной компании холдинга ПАО "Газпром" на 13% - до 1,980 трлн рублей, сообщила компания. "Газпром" традиционно пересматривает инвестпрограмму и бюджет по итогам прохождения 1-го... "Газпром" традиционно пересматривает инвестпрограмму и бюджет по итогам прохождения 1-го... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 10439 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,8318 руб. По... читать дальше

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Средний курс доллара в 2022 году ожидается на уровне 68,1 руб., следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2023-2025 гг., с которой ознакомился "Интерфакс". В 2023 году курс прогнозируется на уровне 68,3 руб./$, в 2024 году - 70,9 руб./$, в 2025 году - 72,2... В 2023 году курс прогнозируется на уровне 68,3 руб./$, в 2024 году - 70,9 руб./$, в 2025 году - 72,2... читать дальше

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Центробанк Турции неожиданно снизил ключевую процентную ставку на 1 процентный пункт - до 12% с 13%, несмотря на бьющую рекорды инфляцию. Большинство аналитиков ожидали, что регулятор оставит ставку без изменений, пишет Trading Economics. Большинство аналитиков ожидали, что регулятор оставит ставку без изменений, пишет Trading Economics. Ставка была понижена... Ставка была понижена... читать дальше

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В пятницу, 23 сентября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 59,3 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В пятницу, 23 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 1,96 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В пятницу, 23 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $37,51 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета РФ сократится с 7,9% ВВП в 2023 году до 5,7% в 2025 году, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства, которое рассматривает проект бюджета на предстоящую трехлетку. "Дефицит без учета нефти и газа, так... "Дефицит без учета нефти и газа, так... читать дальше

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Минфин РФ в следующем году активизирует заимствования на внутреннем рынке, верхний предел госдолга будет скорректирован таким образом, чтобы минимизировать использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджета, заявил министр финансов Антон... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12827 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,0101 руб. Минимальный курс евро составил 58,01 руб., максимальный - 60,49 руб. Было заключено 10893... Минимальный курс евро составил 58,01 руб., максимальный - 60,49 руб. Было заключено 10893... читать дальше

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