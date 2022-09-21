Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,8757 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,2625 руб., максимальный - 62,7975 руб. Было заключено 45226 сделок. Объем торгов составил 114435,43 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,69 руб. за доллар США.

21 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6950 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8757 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 37119,127 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 3155,133 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 598 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6128 руб. Минимальный курс юаня составил 8,533 руб., максимальный - 8,85 руб. Была заключена 66501 сделка.... Минимальный курс юаня составил 8,533 руб., максимальный - 8,85 руб. Была заключена 66501 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6950 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8757 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,2625 руб., максимальный - 62,7975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,2625 руб., максимальный - 62,7975 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1281 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2041 руб. Минимальный курс евро составил 59,68 руб., максимальный - 62,2075 руб. Было заключено 18206 сделок.... Минимальный курс евро составил 59,68 руб., максимальный - 62,2075 руб. Было заключено 18206 сделок.... читать дальше

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в 3-м квартале 2022 года вырос сразу на 9 п.п., до минус 22%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики.(опрос был с 1 по 10 августа). Как сообщалось, во 2-м... Как сообщалось, во 2-м... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за возросших геополитических рисков на фоне известий о введении частичной мобилизации в России в связи с ситуацией на Украине. В среду в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, южнокорейский... В среду в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, южнокорейский... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России выросла за август на 15,4%, или на 112,9 млн рублей, и на 1 сентября 2022 г. составила 845,0 млн рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В июле снижение задолженности составляло... читать дальше

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В августе 2022 года по сравнению с июнем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, снизились на 1% после снижения на 2,2% в июле, падения на 4,1% в июне, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (росстата). С начала года рост цен... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 13 по 19 сентября в среднем подешевела на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 6 по 12 сентября показатель снизился на 1,6%. По данным госстатистики, в том числе цены на лук репчатый снизились на 7,0%,... По данным госстатистики, в том числе цены на лук репчатый снизились на 7,0%,... читать дальше

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За неделю с 13 по 19 сентября 2022 г. потребительские цены снизились на 0,03%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 6 по 12 сентября цены продемонстрировали снижение также на 0,03%. С начала сентября цены снизились на 0,15%, с начала года... С начала сентября цены снизились на 0,15%, с начала года... читать дальше

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Британская аудиторская компания EY увеличила выручку от глобальных операций в 2022 финансовом году, завершившемся в июне, на 13,7%, до рекордных $45,4 млрд. Темпы повышения выручки стали максимальными почти за 20 лет, говорится в пресс-релизе EY. Рост в пересчете на... Темпы повышения выручки стали максимальными почти за 20 лет, говорится в пресс-релизе EY. Рост в пересчете на... читать дальше

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Системная докапитализация российского банковского сектора сейчас пока не требуется, сообщил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. "На данном этапе мы считаем, что системная докапитализация не нужна", - сказал Чебесков в Казани... "На данном этапе мы считаем, что системная докапитализация не нужна", - сказал Чебесков в Казани... читать дальше

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Цены на нефть снижаются после выхода данных о недельном изменении запасов энергоресурса в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,14 млн баррелей - до 430,77 млн баррелей, согласно еженедельным данным министерства энергетики страны.... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,14 млн баррелей - до 430,77 млн баррелей, согласно еженедельным данным министерства энергетики страны.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7656 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8218 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,265 руб., максимальный - 62,7675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,265 руб., максимальный - 62,7675 руб. Было... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе уменьшились на 0,4% относительно предыдущего месяца и составили 4,8 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Показатель является минимальным с мая 2020 года. В июле,... читать дальше

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Группа депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент законопроект о проведении с 1 февраля 2023 г. двухлетнего эксперимента по внедрению исламского банкинга на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана,... читать дальше

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