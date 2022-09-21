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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,2041 руб.
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Минэкономразвития ждет снижения инвестиций в основной капитал: в пределах 2% в 2002 г. и небольшой минус в 2023 г.
21 сентября 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,2041 руб.
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21 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1281 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2041 руб. Минимальный курс евро составил 59,68 руб., максимальный - 62,2075 руб. Было заключено 18206 сделок. Объем торгов составил 48363,06 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,15 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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