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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 9 сентября по 16 сентября на 1141 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1570 тыс. баррелей
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21 сентября 2022 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 9 сентября по 16 сентября на 1141 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1570 тыс. баррелей
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21 сентября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1141 тыс. баррелей - до 430,774 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1570 тыс. баррелей и составили 214,61 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1230 тыс. баррелей, достигнув 117,25 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2200 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 450 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 50 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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