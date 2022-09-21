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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,2928 руб.
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21 сентября 2022 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,2928 руб.

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21 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2021 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2928 руб.

Минимальный курс евро составил 59,6725 руб., максимальный - 62,2275 руб. Было заключено 6686 сделок. Объем торгов составил 15004,65 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,92 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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