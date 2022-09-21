21 сентября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Август 2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 10 по 16 сентября
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Сентябрь 2022
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21 сентября 2022 года 08:20
Изменения доллара США и евро на Московской бирже на старте торгов в среду утром незначительны, рубль демонстрирует боковую динамику к бивалютной корзине, несмотря на рост геополитических рисков. Поддержку нацвалюте оказывают продажи валютной выручки экспортерами.
Первые... читать дальше
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21 сентября 2022 года 08:15
Темпы роста кредитования в РФ в августе существенно ускорились: розничное выросло на 1,7% против 1% в июле, а корпоративное - на 2,4% против 1,2% при продолжении девалютизации, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.
Корпоративный портфель вырос в... читать дальше
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21 сентября 2022 года 08:09
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги во вторник резким снижением в преддверии публикации итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 опустился на 1,09%, до... читать дальше
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21 сентября 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 60,0158 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,04 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 60,0507 руб. По...
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21 сентября 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
17:00
Продажи домов на вторичном рынке жилья... читать дальше
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20 сентября 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 40274,260 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2173,359 млрд руб., или на...
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20 сентября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,076 руб.
Минимальный курс евро составил 59,7825 руб., максимальный - 60,6 руб. Было заключено 15184 сделки.... читать дальше
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20 сентября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 91 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,1807 руб.
Минимальный курс доллара США составил 59,9025 руб., максимальный - 60,6 руб. Было заключено... читать дальше
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20 сентября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 70 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,553 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,525 руб., максимальный - 8,648 руб. Было заключено 47924 сделки.... читать дальше
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20 сентября 2022 года 18:59
Российский фондовый рынок, начавший торги во вторник в небольшом плюсе, завершил день обвалом индексов МосБиржи и РТС на 8,84% и 9,31% соответственно. Обвал российского рынка акций произошел на фоне усиления геополитических рисков на новостях о проведении референдумов в ряде... читать дальше
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20 сентября 2022 года 18:54
Стоимость жилой недвижимости в США в августе опустилась на 0,3% относительно июля, зафиксировав снижение по итогам второго месяца подряд и показав рекордный спад с 2011 года, свидетельствуют данные онлайн-сервиса по продаже и аренде жилья Zillow.
Несмотря на снижение в... читать дальше
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20 сентября 2022 года 18:50
России, ожидающей в этом году рекордный урожай зерна и масличных культур, придется более активно решать проблему с его хранением, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, президент АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйства и... читать дальше
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20 сентября 2022 года 18:45
Пассажиропоток петербургского аэропорта "Пулково" в январе-августе составил 11,9 млн пассажиров, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор аэропорта).
Ранее сообщалось, что "Пулково" за аналогичный период 2021 года обслужил 11,6... читать дальше
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20 сентября 2022 года 18:39
Подход к распределению господдержки между высоколокализованными игроками российского автопрома и новыми проектами в отрасли должен быть сбалансированным, в том числе для сохранения конкурентоспособности продукции, заявил курирующий автопром замглавы Минпромторга РФ Альберт... читать дальше
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20 сентября 2022 года 18:28
Немецкая Uniper SE близка к завершению переговоров с правительством Германии относительно изменения условий пакета мер по стабилизации бизнеса энергокомпании, серьезно пострадавшей в результате сокращения поставок российского газа в ФРГ.
Как говорится в сообщении... читать дальше
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20 сентября 2022 года 18:20
Государственные бюро, в которых людям оказывают бесплатную юридическую помощь, должны быть созданы в каждом регионе РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Среди безусловных приоритетов - развитие системы бесплатной юридической помощи. Соответствующие государственные... читать дальше
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