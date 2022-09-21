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Изменения доллара США и евро на Московской бирже на старте торгов в среду утром незначительны, рубль демонстрирует боковую динамику к бивалютной корзине, несмотря на рост геополитических рисков. Поддержку нацвалюте оказывают продажи валютной выручки экспортерами. Первые... Первые... читать дальше

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Темпы роста кредитования в РФ в августе существенно ускорились: розничное выросло на 1,7% против 1% в июле, а корпоративное - на 2,4% против 1,2% при продолжении девалютизации, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. Корпоративный портфель вырос в... Корпоративный портфель вырос в... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги во вторник резким снижением в преддверии публикации итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 опустился на 1,09%, до... Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 опустился на 1,09%, до... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 60,0158 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,04 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 60,0507 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 60,0507 руб. По...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 17:00 17:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья... Продажи домов на вторичном рынке жилья... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 40274,260 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2173,359 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,076 руб. Минимальный курс евро составил 59,7825 руб., максимальный - 60,6 руб. Было заключено 15184 сделки.... Минимальный курс евро составил 59,7825 руб., максимальный - 60,6 руб. Было заключено 15184 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 91 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,1807 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,9025 руб., максимальный - 60,6 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 59,9025 руб., максимальный - 60,6 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 70 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,553 руб. Минимальный курс юаня составил 8,525 руб., максимальный - 8,648 руб. Было заключено 47924 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,525 руб., максимальный - 8,648 руб. Было заключено 47924 сделки.... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги во вторник в небольшом плюсе, завершил день обвалом индексов МосБиржи и РТС на 8,84% и 9,31% соответственно. Обвал российского рынка акций произошел на фоне усиления геополитических рисков на новостях о проведении референдумов в ряде... читать дальше

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Стоимость жилой недвижимости в США в августе опустилась на 0,3% относительно июля, зафиксировав снижение по итогам второго месяца подряд и показав рекордный спад с 2011 года, свидетельствуют данные онлайн-сервиса по продаже и аренде жилья Zillow. Несмотря на снижение в... Несмотря на снижение в... читать дальше

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России, ожидающей в этом году рекордный урожай зерна и масличных культур, придется более активно решать проблему с его хранением, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, президент АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйства и... читать дальше

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Пассажиропоток петербургского аэропорта "Пулково" в январе-августе составил 11,9 млн пассажиров, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор аэропорта). Ранее сообщалось, что "Пулково" за аналогичный период 2021 года обслужил 11,6... Ранее сообщалось, что "Пулково" за аналогичный период 2021 года обслужил 11,6... читать дальше

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Подход к распределению господдержки между высоколокализованными игроками российского автопрома и новыми проектами в отрасли должен быть сбалансированным, в том числе для сохранения конкурентоспособности продукции, заявил курирующий автопром замглавы Минпромторга РФ Альберт... читать дальше

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Немецкая Uniper SE близка к завершению переговоров с правительством Германии относительно изменения условий пакета мер по стабилизации бизнеса энергокомпании, серьезно пострадавшей в результате сокращения поставок российского газа в ФРГ. Как говорится в сообщении... Как говорится в сообщении... читать дальше

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Государственные бюро, в которых людям оказывают бесплатную юридическую помощь, должны быть созданы в каждом регионе РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Среди безусловных приоритетов - развитие системы бесплатной юридической помощи. Соответствующие государственные... "Среди безусловных приоритетов - развитие системы бесплатной юридической помощи. Соответствующие государственные... читать дальше

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