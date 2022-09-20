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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,1807 руб.
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20 сентября 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,1807 руб.
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20 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 91 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,1807 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,9025 руб., максимальный - 60,6 руб. Было заключено 31525 сделок. Объем торгов составил 83371,11 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,6 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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