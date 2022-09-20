Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,5563 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,535 руб., максимальный - 8,604 руб. Было заключено 1628 сделок. Объем торгов составил 2717,26 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,549 руб. за юань.

20 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 191 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5563 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 40274,260 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2173,359 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,076 руб. Минимальный курс евро составил 59,7825 руб., максимальный - 60,6 руб. Было заключено 15184 сделки.... Минимальный курс евро составил 59,7825 руб., максимальный - 60,6 руб. Было заключено 15184 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 91 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,1807 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,9025 руб., максимальный - 60,6 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 59,9025 руб., максимальный - 60,6 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 70 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,553 руб. Минимальный курс юаня составил 8,525 руб., максимальный - 8,648 руб. Было заключено 47924 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,525 руб., максимальный - 8,648 руб. Было заключено 47924 сделки.... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги во вторник в небольшом плюсе, завершил день обвалом индексов МосБиржи и РТС на 8,84% и 9,31% соответственно. Обвал российского рынка акций произошел на фоне усиления геополитических рисков на новостях о проведении референдумов в ряде... читать дальше

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Стоимость жилой недвижимости в США в августе опустилась на 0,3% относительно июля, зафиксировав снижение по итогам второго месяца подряд и показав рекордный спад с 2011 года, свидетельствуют данные онлайн-сервиса по продаже и аренде жилья Zillow. Несмотря на снижение в... Несмотря на снижение в... читать дальше

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России, ожидающей в этом году рекордный урожай зерна и масличных культур, придется более активно решать проблему с его хранением, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, президент АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйства и... читать дальше

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Пассажиропоток петербургского аэропорта "Пулково" в январе-августе составил 11,9 млн пассажиров, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор аэропорта). Ранее сообщалось, что "Пулково" за аналогичный период 2021 года обслужил 11,6... Ранее сообщалось, что "Пулково" за аналогичный период 2021 года обслужил 11,6... читать дальше

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Подход к распределению господдержки между высоколокализованными игроками российского автопрома и новыми проектами в отрасли должен быть сбалансированным, в том числе для сохранения конкурентоспособности продукции, заявил курирующий автопром замглавы Минпромторга РФ Альберт... читать дальше

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Немецкая Uniper SE близка к завершению переговоров с правительством Германии относительно изменения условий пакета мер по стабилизации бизнеса энергокомпании, серьезно пострадавшей в результате сокращения поставок российского газа в ФРГ. Как говорится в сообщении... Как говорится в сообщении... читать дальше

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Государственные бюро, в которых людям оказывают бесплатную юридическую помощь, должны быть созданы в каждом регионе РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Среди безусловных приоритетов - развитие системы бесплатной юридической помощи. Соответствующие государственные... "Среди безусловных приоритетов - развитие системы бесплатной юридической помощи. Соответствующие государственные... читать дальше

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Цены на нефть перешли к снижению во вторник, все внимание рынка направлено на сентябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:51 мск подешевели на $1,13... Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:51 мск подешевели на $1,13... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1161 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0562 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,9 руб., максимальный - 60,44 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 59,9 руб., максимальный - 60,44 руб. Было заключено... читать дальше

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Нейтральная ставка в условиях трансформации российской экономики, которая продлится следующие полтора-два года, скорее всего, будет выше прежней оценки в 5-6%, говорится в ответах ЦБ РФ на вопросы и предложения банков по итогам ежегодной встречи, проведенной Ассоциацией банков... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются во вторник перед началом двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс Dow Jones Industrial Average на 17:10 мск снизился на 393,2 пункта (1,27%) и составил 30626,48 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average на 17:10 мск снизился на 393,2 пункта (1,27%) и составил 30626,48 пункта. Standard &... Standard &... читать дальше

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АКРА повысило кредитный рейтинг МКООО "РСГ Интернешнл" (ранее RSG International Ltd - холдинговая структура группы "Кортрос", переименование связано с редомициляцией в первой половине 2022 года) до "BBВ+(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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